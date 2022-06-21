У Києві приберуть МАФи біля станцій метро, які перешкоджають доступу до укриттів

МАФи біля станцій Київського метрополітену, що перешкоджають доступу до укриттів та сховищ, перенесуть на інші локації. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва

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Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що власників поінформують про необхідність перенесення тимчасових споруд і причини такого рішення. У триденний термін вони повинні самостійно демонтувати і перенести торгові точки.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, у період воєнного стану беззаперечним пріоритетом є безпека людей і їх безперешкодний доступ до укриттів та сховищ у разі повітряної тривоги і ризику обстрілів. Наприклад, станціями метро як укриттями користується близько 1500 осіб.

До переліку тих, що планується прибрати, належать тимчасові споруди торговельного, побутового, соціально культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності біля наземних входів і виходів станцій метрополітену, місцях зупинки громадського транспорту, біля захисних споруд і укриттів цивільного захисту населення.

Пантелєєв додав, що якщо цього не буде виконано, місто буде змушено виконати демонтаж силами КП та транспортувати споруди на штрафмайданчик.

Нагадаємо, троє іноземців 8 грудня напали у Дарницькому районі Києва на співробітників комунального підприємства "Київблагоустрій" під час спроби вивезти автокіоск із вулиці. Невідомі порізали колеса евакуатора, а потім завдали тілесних ушкоджень двом комунальникам. Від шпиталізації потерпілі відмовилися.