В Киеве уберут МАФы возле станций метро, которые препятствуют доступу к укрытиям

МАФы возле станций Киевского метрополитена, препятствующие доступу к укрытиям, перенесут на другие локации. Соответствующее решение принял Совет обороны Киева

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Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Отмечается, что владельцев проинформируют о необходимости переноса временных сооружений и причин такого решения. В трехдневный срок они должны самостоятельно демонтироваться и перенести торговые точки.

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, в период военного положения безоговорочным приоритетом является безопасность людей и их беспрепятственный доступ к укрытиям в случае воздушной тревоги и риска обстрелов. К примеру, станциями метро как укрытиями пользуется около 1500 человек.

К перечню планируемых убрать относятся временные сооружения торгового, бытового, социально культурного или иного назначения для осуществления предпринимательской деятельности на наземных входах и выходах станций метрополитена, местах остановки общественного транспорта, возле защитных сооружений и укрытий гражданской защиты населения.

Пантелеев добавил, что если это не будет выполнено, город будет вынужден выполнить демонтаж силами КП и транспортировать сооружения на штрафплощадку.

Напомним, трое иностранцев 8 декабря напали в Дарницком районе Киева на сотрудников коммунального предприятия "Киевблагоустройство" при попытке вывезти автокиоск с улицы. Неизвестные порезали колеса эвакуатора, а затем нанесли телесные повреждения двум коммунальщикам. От госпитализации потерпевшие отказались.