Общество 1 час назад

Киевские торговые МАФы решили подвести под один стиль: дизайнерам не понравилось

Столичные дизайнеры раскритиковали внешний вид торговых палаток

Фото: КП "Городской магазин" Фото: КП "Городской магазин"
Фото: КП "Городской магазин"

Коммунальное предприятие "Городской магазин" начало выдавать уличным торговцам Киева палатки единого дизайна.

Как сообщает The Village Україна, их получат те предприниматели, которые заключили договора с городом и работают легально.

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Фирменные палатки созданы для того, чтобы горожане видели, что на этом месте осуществляется легальная торговля. К тому же, по мнению представителей КП "Городской магазин", такие торговые точки будут выглядеть "привлекательнее и эстетичнее".

В издании отмечают, что далеко не все киевляне согласились с "эстетичностью" дизайна этих палаток и раскритиковали их внешний вид в комментариях в соцсетях.

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В частности, скептически высказались о внешнем виде МАФов (малые архитектурные формы. — Delo.ua) ряд столичных дизайнеров.

Так, соучредитель и графический дизайнер "Агентів змін" Александр Колодько считает, что у палаток слабая цветовая гамма.

"Палатка должна "вписываться" в окружающую среду. Для этого хорошо подходят темные цвета, например, темно-серый или темно-синий, не такой яркий. Тогда палатка будет иметь более мягкий вид на фоне архитектуры окружающих зданий. К тому же темные цвета помогут выделить на своем фоне продукцию, овощи и фрукты будут выглядеть более привлекательно и вкусно", — пояснил Колодько.

Дизайнер также отметил, что вопросы есть также к графике. По его словам, герб Украины там точно не нужен: он уместен на официальных учреждениях, но не на палатке с овощами.

"Мне кажется, что там решили совместить все символы Киева: и герб, и каштанчик, еще и надпись. Я думаю, нужно оставить что-то одно, чтобы это было непринужденно. Можно убрать узор этих каштанов, потому что он создает шумный фон. Если оставить каштан, то лучше поставить его на одной строке с текстом и один раз", — подчеркнул эксперт.

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Кроме этого, по мнению дизайнера, имеются замечания и к надписи на палатках.

"Если мы делаем все буквы заглавными, стоит делать больший интервал между ними, чтобы это читалось и не имело вид прямоугольника. Также следует дать больше пространства этой надписи. Не нужно размещать его на всю длину этой палатки", — подытожил Колодько.

Аналогичного мнения придерживается совладелец дизайн-студии CREEV Антон Иванов. Он также считает, что эти палатки выглядят не эстетично.

"У этого дизайна есть определенная эстетика, но это эстетика украинских рынков. Я бы даже назвал это трэш-эстетикой, она максимально "не вписывается" в городскую среду. Это связано прежде всего с цветом, основная проблема в нем. Из-за ярко-синего цвета эти палатки напоминают МАФы на остановках, которые ранее именно такой вид и имели. Когда на остановках стоят МАФы черного цвета, они менее заметны… Также этот синий цвет несколько дешевит вид палатки. А эти каштаны ужасные, по моему мнению. К тому же не выполняют никакой функции", — поделился специалист.

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В свою очередь дизайн-директор Bulanov büro Дмитрий Буланов отметил, что ощущение от внешнего вида этих палаток такое, будто бы они "застряли между советскими временами и началом 90-х и 2000-х".

Он также указал на не очень удачные решения по поводу цвета, шрифта, а также на наличие официальной символики.

"Надо в любом случае создавать несколько дизайнерских решений и рассматривать их. Можно привлекать к этому экспертов из городской навигации, дизайнеров, архитекторов. Надо, чтобы решение принимал не один человек во власти. Это должно быть голосование, к которому будут привлекаться эксперты, которые смогут аргументированно предложить свой вариант или выбрать из предложенных тот, что будет работать лучше", — рассказал Буланов.

Напомним, 17 марта 2020 года наземный переход между Центральным и Южным вокзалами полностью очистили от торговли.

После этого переход, сооруженный в начале "нулевых" в постмодерном стиле, стал иметь первоначальный вид.

 

 

 

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