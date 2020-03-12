Как происходит большая "зачистка" на Центральном ж/д вокзале Киева (ФОТО)

В Министерстве инфраструктуры Украины, наконец, решились навести окончательный порядок вокруг вокзального комплекса "Киев — Пассажирский", где последние годы царит хаос и бардак. Владислав Криклий, глава Мининфрастуктуры в эфире телеканала 1+1 заявил, что в вокзальных терминалах установят камеры видеонаблюдения и добавят еще 12 патрулей. Но! Такие обещания в КГГА и "Укрзализныце" звучали еще в начале 2019 года — тогда чиновники обещали навести полный порядок ко Дню Города (последние выходные мая). Delo.ua отправились к главным ж/д воротам страны и посмотрели как продвигается обещанная революция.

Щепки от МАФов и мусор

Площадь перед зданием Центрального ж/д вокзала заметно преобразилась. Если раньше здесь было засилье киосков и торговых раскладок, то теперь остались лишь сигаретные магазинчики и торговые точки, оформленные в стилистике здания вокзального терминала. Несколько коммунальщиков неспешно разбирали целый торговый ряд возле подземного перехода к Южному терминалу. В УЗ уже отчитались, что в ближайшие 2 недели демонтируют 26 малых архитектурных форм, а оставшиеся приведут в единый стиль с вокзальным комплексом.

Бездомных возле здания вокзала стало совсем мало, ромов вокруг мы тоже не заметили. Но если зайти в здание вокзала, то в некоторых коридорах на колясках сидят бездомные, а ромы метаются туда-сюда. Но совсем немного. А все потому, что их "гоняют" правоохранители. Мы насчитали несколько патрулей — 3 полицейских и 2 от Нацгвардии. Некоторые ходят внутри вокзала, остальные облюбовали площади возле Центрального и Южного терминалов.

В феврале 2020 года контроль правоохранителей здесь был значительно усилен — работает 15 постов полиции охраны, всего 25 человек.

А вот с чистотой на Вокзальной площади дела плохи. Мусор то и дело летает по брусчатке, ветер поднимает полиэтиленовые пакеты так, что они могут попасть прохожим в лицо. Правда, здесь много коммунальщиков и машин для уборки территории. Так что засилье мусора — это вина не только властей, но и людей. На наших глазах группа молодых людей курила сигареты, но окурки бросала на газон возле подземного перехода. При виде копов они удрали.

На Вокзальной площади также обновили здание Пригородного вокзала, в котором находится вестибюль станции метро "Вокзальная".

Разогнали попрошаек и обновили переход

Радует глаз площадь перед Южным вокзалом. Сквер возле церкви Георгия Победоносца лишился мусора и толп попрошаек, а переход под ним наконец отремонтировали!

Раньше сквер перед новым вокзальным терминалом был образцом киевского бардака. Горы мусора, палатки и порванные матрасы, на которых обитали местные неблагополучные элементы. Вонь здесь стояла неимоверная! Сейчас стало намного чище.

Мы пообщались с бездомной женщиной, которая обитает здесь уже несколько лет подряд. Она рассказала, что бездомные и попрошайки переселились, но частенько наведываются сюда. "Их давно гоняли, как начали ремонтировать переход, они перебазировались на соседние улицы, но по утрам и вечерам сходятся здесь и бродят туда-сюда. То ударят кого-то, то ограбят. А я вот возле церкви ючусь, оттуда не гоняют", — посетовала Александра.

Возможно, дело не только в усилении патрулирования, но и в масштабном ремонте подземного перехода под сквером. Он, несмотря на то, что построен в начале "нулевых", быстро пришел в упадок, и горвласти закрывали глаза на этот беспорядок несколько лет.

В марте 2020 года переход не узнать. Здесь перестелили плитку на стенах и брусчатку. Наконец-то появилось освещение в виде светильников с тризубами и камеры видеонаблюдения. Капремонт перехода обошелся в 5,5 миллионов гривен. И пока что здесь идеальный порядок.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины собирается продать или сдать в аренду часть имущества "Укрзализныци", а отдельные вокзалы отдать в концессию. В их числе и вокзальный комплекс "Киев-пассажирский".

В тоже время АО "Укразализныця" уже второй год обещает начать масштабную реконструкцию Вокзальной площади. Согласно планам, территория возле вокзала лишится всех малых архитектурных форм, здесь обустроят настоящую пешеходную зону, перестроят подъезды и поменяют расположение остановок общественного транспорта.

Василий Михальчук, специально для Delo.ua