Помойка в центре Киева: КГГА уберет блошиный рынок на Куреневке (ФОТО)

В планах киевских властей наведение порядка на улице Семена Скляренко в Оболонском районе столицы, которую оккупировали уличные продавцы. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Небольшая площадь на улице Скляренко — важная транспортная развязка города. Здесь поворотное кольцо трамваев № 11, 12, 16, 17 и 19 и остановка городской электрички. Несмотря на это площадь выглядит ужасающе — дорог нет, остановки грязные, а кругом торговля. При чем продают здесь всякое барахло: старые диски, одежду, порванные книги и какие-то провода. Годами горвласти старались не замечать этой проблемы и вот в начале 2020 года в "Киевпастрансе" наконец-то решились показать концепцию обновления площади.

На месте блошиного рынка на Куреневке будут обустроены удобные пешеходные дорожки, освещение и установлены новые остановочные комплексы, а клумбы закроют металлическими оградами. Благодаря этим мерами удастся прекратить возникновение островков стихийной торговли.

Уже сейчас на месте трудятся несколько коммунальщиков. Они расчищают территорию площади от мусора и грязи. По плану, все работы должны закончить во второй половине марта. После наведения порядка площадь передадут на баланс Оболонского района. А вот о стоимости благоустройства площади на улице Семена Скляренко на предприятии по давней традиции забыли упомянуть.

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Отметим, в Киеве есть несколько блошиных рынков. Самый известный из них — на улице Вербовой, за книжным рынком "Петровка" в Оболонском районе. Здесь можно найти настоящие раритеты: фото старого Киева, иконы, монеты... А вот эпицентр "блошиной" торговли на левом берегу Киева по улице Ялтинской, вблизи ж/д вокзала "Дарница" разогнали с помощью правоохранителей осенью 2019 года.