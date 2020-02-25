Транспорт 30 минут назад

Помойка в центре Киева: КГГА уберет блошиный рынок на Куреневке (ФОТО)

После обновления многострадальную площадь на улице Семена Скляренко передадут на баланс Оболонского района

Семена Скляренко
Семена Скляренко
Семена Скляренко
Семена Скляренко
Семена Скляренко
Семена Скляренко

В планах киевских властей наведение порядка на улице Семена Скляренко в Оболонском районе столицы, которую оккупировали уличные продавцы. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Небольшая площадь на улице Скляренко — важная транспортная развязка города. Здесь поворотное кольцо трамваев № 11, 12, 16, 17 и 19  и остановка городской электрички. Несмотря на это площадь выглядит ужасающе — дорог нет, остановки грязные, а кругом торговля. При чем продают здесь всякое барахло: старые диски, одежду, порванные книги и какие-то провода. Годами горвласти старались не замечать этой проблемы и вот в начале 2020 года в "Киевпастрансе" наконец-то решились показать концепцию обновления площади. 

На месте блошиного рынка на Куреневке будут обустроены удобные пешеходные дорожки, освещение и установлены новые остановочные комплексы, а клумбы закроют металлическими оградами. Благодаря этим мерами удастся прекратить возникновение островков стихийной торговли. 

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Уже сейчас на месте трудятся несколько коммунальщиков. Они расчищают территорию площади от мусора и грязи. По плану, все работы должны закончить во второй половине марта. После наведения порядка площадь передадут на баланс Оболонского района. А вот о стоимости благоустройства площади на улице Семена Скляренко на предприятии по давней традиции забыли упомянуть.

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Отметим, в Киеве есть несколько блошиных рынков. Самый известный из них — на улице Вербовой, за книжным рынком "Петровка" в Оболонском районе. Здесь можно найти настоящие раритеты: фото старого Киева, иконы, монеты...  А вот эпицентр "блошиной" торговли на левом берегу Киева по улице Ялтинской, вблизи ж/д вокзала "Дарница" разогнали с помощью правоохранителей осенью 2019 года. 

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