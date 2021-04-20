В переходе станции киевского метро начал рушиться потолок (ФОТО)

В подземном переходе станции метро "Оболонь" в Киеве с потолка обвалилась часть бетонной конструкции. Соответствующее фото опубликовал 20 апреля Telegram-канал "Киев сейчас". По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним также, что 22 января у одного из выходов из подземного перехода на Майдане Независимости обвалилась большая подвесная конструкция.

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Комментируя обрушение подвесного потолка, в Киевской городской администрации тогда сообщили, что он был оборудован на средства инвесторов еще в рамках реконструкции к чемпионату Европы по футболу 2012 года, а работы проводила частная подрядная организация.

В конце апреля 2020 года на Крещатике упал шпиль здания-памятника архитектуры сталинского ампира. Это здание — ближайшее к подземному переходу, в котором в январе-2021 обвалился потолок.

В свою очередь, 15 декабря на новопостроенном Шулявском путепроводе на проезжую часть упали три столба освещения и троллейбусной контактной сети. Тогда мэр Кличко возложил главную ответственность на генерального подрядчика работ.

Сам путепровод был построен заново вместо находившегося в предаварийном состоянии моста 1960-х годов постройки, который, по меткому выражению мэра Киева Виталия Кличко, "устал", из-за чего начал рассыпаться.

23 февраля Кличко заявил об обеспокоенности предаварийным состоянием киевских мостов, отметив, что "каждое утро молится Богу, чтобы с мостами ничего не случилось". По словам мэра, существующие мосты нужно уже сейчас закрыть на реконструкцию.

Отметим также, что в феврале на Оболони взялись ремонтировать рассыпавшийся аварийный подземный пешеходный переход на улице Зои Гайдай.