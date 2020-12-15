Общество 20 минут назад

На Шулявском мосту в Киеве на проезжую часть упали столбы (ФОТО)

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На Шулявском мосту упали столбы, 15 декабря 2020. Александр Козаченко / Delo.ua
На Шулявском мосту упали столбы, 15 декабря 2020. Александр Козаченко / Delo.ua
На Шулявском мосту упали столбы, 15 декабря 2020. Александр Козаченко / Delo.ua
На Шулявском мосту упали столбы, 15 декабря 2020. Александр Козаченко / Delo.ua
На Шулявском мосту упали столбы, 15 декабря 2020. Александр Козаченко / Delo.ua
На Шулявском мосту упали столбы, 15 декабря 2020. Александр Козаченко / Delo.ua
На Шулявском мосту упали столбы, 15 декабря 2020. Александр Козаченко / Delo.ua
На Шулявском мосту упали столбы, 15 декабря 2020. Александр Козаченко / Delo.ua

На Шулявском путепроводе через проспект Победы в Киеве на проезжую часть упали опоры освещения и троллейбусной контактной сети.

Напомним, движение по новому Шулявскому мосту запустили 28 декабря 2019 года. Тогда, однако, путепровод сразу не заработал в полном режиме —  не были достроены съезды с эстакады, но их запустили через несколько месяцев. Также не сразу была восстановлена и троллейбусная линия по мосту.

Кратко и по делу в Telegram

Отметим, что до сих пор мост и территория под ним и вокруг него остаются необустроенными для пешеходов.

Прежний путепровод, открытый в 1964 году, ранее пришел в предаварийное состояние, и был снесен весной 2019-го.

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