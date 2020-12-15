На Шулявском мосту в Киеве на проезжую часть упали столбы (ФОТО)

На Шулявском путепроводе через проспект Победы в Киеве на проезжую часть упали опоры освещения и троллейбусной контактной сети.

Напомним, движение по новому Шулявскому мосту запустили 28 декабря 2019 года. Тогда, однако, путепровод сразу не заработал в полном режиме — не были достроены съезды с эстакады, но их запустили через несколько месяцев. Также не сразу была восстановлена и троллейбусная линия по мосту.

Отметим, что до сих пор мост и территория под ним и вокруг него остаются необустроенными для пешеходов.

Прежний путепровод, открытый в 1964 году, ранее пришел в предаварийное состояние, и был снесен весной 2019-го.