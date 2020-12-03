Директор "Укрбуд Девелопмент": Микитась никого не посвящал в свои схемы

Генеральный директор входящей в госкорпорацию "Укрбуд" компании "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода заявляет, что бывший совладелец компании, экс-президент "Укрбуда" и экс-депутат Верховной Рады Максим Микитась единолично принимал решения в рамках схем по хищению средств при строительстве жилья, а его обвинения в этом в адрес других лиц, в частности нынешнего замглавы Офиса президента Олег Татарова и самого Майбороды, несостоятельны.

Как написал директор "Укрбуд Девелопмент" на своей странице в Facebook, обвинения Микитася в адрес экс-партнеров являются фантазиями больного человека.

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"Микитась — конечный бенефициар всех активов под именем "Укрбуд". Решения принимал всегда только он, остальные — выполняли. Деньги распределялись только по его указаниям и часть из них — через людей, которых никто не знает. В схемы он никого не посвящал. Решал вопросы с чиновниками и всяческими структурами только он. Поэтому все басни о том, что он стал жертвой ушлого менеджмента — это полный бред", — заявил он.

По словам Майбороды, вся ответственность "за крах компании, 13 тысяч людей, которые ждут квартиры, и пропавшие деньги" лежит именно на Микитасе.

"С себя ответственности не снимаю — за то, что до последнего слепо верил Микитасю и в его "виденье" перспектив. Оказалось, что это виденье — бред больного человека. Желаю скорейшего выздоровления и обретения ясности ума и трезвости рассудка!" — написал он.

Директор стройкомпании заявил при этом, что Микитась страдает алкоголизмом, с чем и связано его поведение.

"Надежда откосить от наказания по болезни, сославшись на психиатрический диагноз, как планировал Микитась, видимо не сработала, и после четвертой "пидозры" уставшего сидеть товарища раскрутили на сотрудничество. А фантазировать он умеет! Вот только диагноз-то никто не отменял — лондонские врачи его подтвердили, в сентябре 2019 перед задержанием Микитась специально летал на прием к специалистам. Кстати, не сразу к ним попал, потому что осматривать могли только в трезвом состоянии", — написал он.

Майборода также рассказал, что постоянные срывы и неадекватные действия Микитася стали одной из причин, почему все возможные инвесторы, к которым мы обращался "Укрбуд" в поисках средств во время кризиса, по его словам, отвечали, что могут сотрудничать только при условии, если Микитась не будет иметь права принимать управленческие решения.

"Поэтому по возвращению из Лондона его уговорили закодироваться, поскольку лечение болезни возможно только при отсутствии в организме алкоголя, и уже на трезвую Микитась принял кризисный план, подписал инвестиционный меморандум и отошел от управления. После выхода Микитася из бизнеса он сам об этом сообщил в Фейсбуке. Но позже сказал, что его страницу взломали, и активы он не продавал... И обвинил меня в рейдерстве", — отметил он.

По словам директора "Укрбуд Девелопмент", Микитась передумал из-за того, что, согласно меморандуму, возможная прибыль распределялась бы только в конце, когда дома будут достроены, и все заемные деньги группы инвесторов должны были идти только на строительные работы.

"А основная моя вина была видимо в том, что я спрашивал — Максим, где деньги? За что достраивать дома? Но Максиму было не до этого — миллионы долларов на выборы, на помощь своим политическим партнерам, и еще куда-то. Даже уже при предъявленных подозрениях мне и ему он был уверен, что порешает — 400 тысяч долларов направил кому-то на решение вопроса с НАБУ, 170 тысяч — на ГБР. Всем нужны деньги, и новой власти тоже — это его слова", — заявил он.

Майборода напомнил, что во враги себе Микитась записал не только его и Дмитрия Федотенков, с которым подписывал упомянутый меморандум, но и заместителя Майбороды Сергея Якусевича и руководителя юридической службы компании Вячеслава Мармыша.

"Теперь вспомнил и Татарова, который у нас не так долго работал. В своих сумбурных записках Микитась, перескакивая с одного на другое, всех по очереди обвинял в краже "суперприбыльных активов". Забыв только уточнить, что для их достройки не хватает пару миллиардов!.. Теперь СМИ пишут, что по сделке с НАБУ Микитась готов заплатить отступные почти в 1 млрд грн! Вот и начинает проясняться вопрос "где деньги". Так вот все-таки они у кого! Не у Майбороды с Федотенковым", — подчеркнул глава стройкомпании.

Напомним, накануне Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что добровольно возместил в государственный бюджет 50 млн грн от общего ущерба в 81,64 млн грн, который следствие считает нанесенным Национальной гвардии в результате схемы по неравноценной замене объекта строительства жилья для нее. По сообщениям СМИ, после внесения указанной сумму Микитася отпустили из-под ареста.

При этом НАБУ заявило, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова незаконно сменила процессуальных руководителей дела о взятке Микитася заместителю директора научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД за многократное занижение в экспертизе суммы ущерба, нанесенного в результате сделки.

Как заявили в бюро, тем самым это не дало возможность объявить о подозрении соучастнику дачи взятки, которым оказался нынешний замглавы ОП Татаров, ранее работавший в "Укрбуде". Микитась же при этом назвал именно Татарова автором схем "Укрбуда".