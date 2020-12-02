Венедиктова помешала объявить подозрение соучастнику дачи взятки Микитасем — НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро заявляет о незаконной смене генеральным прокурором Ириной Венедиктовой процессуальных руководителей дела о взятке экс-президента корпорации "Укрбуд" и бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел.

При этом, как говорится в сообщении НАБУ, ведомство Венедиктовой уже не первый раз препятствует его работе.

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"Вечером 1 декабря генпрокурор тайно, не ставя в известность самих процессуальных руководителей, без изучения материалов уголовного производства, при отсутствии каких-либо правовых оснований, то есть вопреки требованиям УПК, изменила процессуальных руководителей в уголовном производстве", — утверждают в бюро.

Как результат, детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры не смогли в предусмотренные законом сроки сообщить о подозрении соучастнику преступления — бывшему должностному лицу "Укрбуда".

"Национальное бюро убеждено, что эта ситуация — продолжение сознательного давления на следствие, поскольку за последние полгода Офис генерального прокурора прибегает к подобным действиям не впервые", — говорится в сообщении.

В НАБУ отмечают, что 10 сентября направили Венедиктовой проект сообщения о подозрении действующему депутату Верховной Рады как вероятному участнику преступной группы, члены которой получают взятки за использование полномочий и обязанностей нардепов.

Однако та по непонятным причинам подписала подозрение только 16 сентября, хотя замечаний к тексту подозрения и изложенным в нем доказательствам у генпрокурора не было и никакие изменения в поданный изначально документ не вносились.

Кроме того, ОГП дважды, по мнению следствия, безосновательно отказывал НАБУ в направлении документов для экстрадиции владельца VAB Банка Олега Бахматюка, подозреваемого в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка в размере 1,2 млрд грн. В июне и августе НАБУ направляло в ОГП один и тот же пакет документов, а в июле и ноябре получало его обратно по различным причинам отказов.

"Все эти причины объединяет только одно: они основываются на произвольной и предвзятой оценке доказательств, ставящих под сомнение решение Высшего антикоррупционного суда, и имеют целью помешать осуществлению правосудия. Кроме того, в то время как в деле о завладении имуществом Нацгвардии генпрокурор... сменила прокуроров, в производстве по формуле "Роттердам +" прокурора не меняют", — отметили в НАБУ.

Такая ситуация, как заявляют в нацбюро, наблюдается несмотря на неоднократные попытки этого прокурора закрыть дело, чем исключить наказание должностных лиц НКРЭКУ и представителей группы компаний-бенефициаров.

"Ответ на вопрос о том, почему остается исполнять обязанности процессуальный руководитель, который доказал свою предвзятость, и, соответственно, не способный обеспечить надлежащее обвинение в суде, имеет, наверное, только сама генеральный прокурор", — заключили в НАБУ.

Напомним, 2 декабря Высший антикоррупционный суд арестовал замдиректора ГНИЭКЦ МВД, подозреваемого в получении взятки от Микитася. Подозрение ему вручили 30 ноября, а на следующий день подозрение — соответственно, в даче взятки — было объявлено и самому экс-нардепу.

Установлено, что Микитась, действуя в сговоре с чиновником "Укрбуда", договорился с замдиректора экспертно-криминалистического центра о внесении недостоверных данных в результаты экспертизы стоимости недвижимости в жилом комплексе на Печерске и на окраине Киева.

Экспертиза показала, что 50 квартир в новостройке в центре Киева, от которых отказалась Нацгвардия в обмен на 65 квартир в другом доме, были якобы лишь на 7 млн грн дороже. Следствие же считает, что сделка позволила застройщику "сэкономить" 81 млн грн, и рассматривает ее как хищение имущества НГУ.