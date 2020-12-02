Недвижимость 20 минут назад

Суд арестовал чиновника, подозреваемого в получении взятки от Микитася

Замдиректора экспертно-криминалистического центра МВД отправится на два месяца в СИЗО, если не внесет залог

Максим Микитась. Фото: Facebook-страница предпринимателя Максим Микитась. Фото: Facebook-страница предпринимателя
Максим Микитась. Фото: Facebook-страница предпринимателя

Высший антикоррупционный суд 2 декабря избрал меру пресечения заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел, фигурирующего в деле о схеме с квартирами для Национальной гвардии.

Как говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры, мерой пресечения определено содержание под стражей до 30 января с альтернативой выхода под залог в 1 млн грн.

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Напомним, ему инкриминируют часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса: 30 ноября чиновнику сообщили о подозрении в получении взятки от экс-президента корпорации "Укрбуд" и бывшего депутата Верховной Рады Максима Микитася.

Самого же Микитася, соответственно, Национальное антикоррупционное бюро подозревает в даче взятки этому чиновнику в виде машиноместа рыночной стоимостью 250 тысяч грн.

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Установлено, что экс-нардеп, действуя в сговоре с чиновником "Укрбуда", договорился с замдиректора ГНИЭКЦ о внесении недостоверных данных в результаты экспертизы стоимости недвижимости в жилом комплексе на Печерске и на окраине Киева.

Согласно дополнительному договору с застройщиком, НГУ ранее отказалась 50 квартир в новостройке в центре Киева в обмен на 65 квартир в новом доме на окраине.

Экспертиза же показала, что разница между ними составила лишь 7 млн грн вместо 81 млн по реальным рыночным ценам. При этом после начала расследования НБУ этого эпизода компания-застройщик для уклонения от ответственности дополнительно передала Нацгвардии квартиры на 7 млн ​​грн.

Отметим, что в сентябре Высший антикоррупционный суд оставил Микитася под арестом по данному делу. При этом в конце октября ему снизили размер залога, под который он может выйти из СИЗО, с 100 млн до 80,5 млн грн.

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