Микитась и Орлов получили подозрения в деле о так называемых "ядерных взятках"

Детективы НАБУ по согласованию прокуроров САП 28 сентября сообщили о подозрении бывшему народному депутату Максиму Микитасю и руководителю обособленного структурного подразделения госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" Игорю Орлову по делу о так называемых "ядерных взятках".

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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По данным следствия, действия бывшего депутата квалифицируют как "предоставление неправомерной выгоды должностному лицу", а топ-менеджеру "Энергоатома" инкриминируют "получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом".

Согласно материалам уголовного производства, "чиновник НАЭК "Энергоатом" в 2017 году обеспечил победу строительной фирмы, подконтрольной в то время народному депутату, на тендере по сооружению Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива стоимостью более 1 млрд грн (сумма контракта по основным и дополнительным соглашениям)".

"Взамен народный избранник отблагодарил за это, обеспечив семью директора подразделения госпредприятия бесплатными квартирами в жилых комплексах, которые строила на территории Киева другая фирма депутата", — говорится в сообщении САП.

Правоохранители отмечают, что сейчас решается вопрос об избрании чиновнику НАЭК меры пресечения. А экс-парламентарий, который является одним из подозреваемых по другому делу о завладении квартирами Нацгвардии, сейчас находится под стражей.

При этом досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к совершению указанного преступления.

Ранее "Схемы" рассказали о том, как топ-менеджер "Энергоатома" Игорь Орлов, его жена Наталья и мать Александра с 2017 по 2019 годы получили имущественные права на объекты незавершенного строительства в то время, на квартиры в ЖК "Солнечная Ривьера" и ЖК "Верховина".

Это произошло после того, как в 2017 году на тендере по отбору генподрядчика строительства Централизованного хранилища для отработанного ядерного топлива победила компания "СК "Укрстроймонтаж", в то время единственной владелицей которой была Наталья Микитась — жена народного депутата VIII созыва Максима Микитася, бывшего президента крупной строительной компании — корпорации "Укрбуд", которая построила упомянутые ЖК "Солнечная Ривьера" и "Верховина".

Непосредственным заказчиком строительства хранилища, подчеркивают журналисты, является обособленное подразделение в составе "Энергоатома" — "Атомпроектинжиниринг", в котором Игорь Орлов занимает должность директора по вопросам новых ядерных установок.

Напомним, бывший нардеп, известный столичный застройщик, экс-руководитель корпорации "Укрбуд" Максим Микитась находится в СИЗО. Ему инкриминируют махинации с жильем Национальной гвардии на более 80 млн грн. Он обвинения отрицает.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила руководство государственной строительной корпорации "Укрбуд" на миллионных злоупотреблениях во время тендеров на строительство объектов хранения радиоактивных отходов на территории зоны отчуждения.