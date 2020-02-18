Из фонда вкладчиков "Укрбуда" вывели 180 млн гривен

Из "ФК "Житло-капитал", выступающего фондом финансирования строительства объектов "Укрбуда", за 2016-2019 годы выведено более 180 миллионов гривен на счета подконтрольных физических лиц. Соответствующее постановление суда от 19 декабря 2019 года опубликовано в Едином госреестре судебных решений.

Согласно документу, в уголовном деле от 12 августа 2019 года расследуется вероятное присваивание денежных средств инвесторов строительства служебными лицами компаний ООО "ФК "Житло-капитал", ООО "Укрбуд девелопмент", ООО "Спецбуд-плюс", ООО "Инвестиционная компания "Укрбуд Инвест".

Экс-владелец "Укрбуда", который находится под следствием Максим Микитась заявлял, что менеджмент компании вывел из компании активы с прибыльностью около 4 млрд грн.

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12 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский заявил, что "Киевгорстрой" достроит все объекты скандального "Укрбуда".

По состоянию на ноябрь 2019 года строительные работы на большинстве ЖК были или полностью прекращены, или там находилось до 5-10 строителей.

Активные работы велись на ЖК Sky Avenue (который отошел к компании "Интеграл-Буд"), ЖК "Волшебный город" (совместно с Perfect Group), ЖК Edelweiss House (совместно с Edelburg Development) и ЖК La Manche.

На достройку всех жилых комплексов "Укрбуд Девелопмент" необходимо 60 млн долларов (около 1,5 миллиарда гривен).

Ранее гендиректор входящей в государственную строительную корпорацию "Укрбуд" компании "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода внес залог в сумме 500 тысяч 276 грн, установленный ему судом в качестве меры пресечения.

Как сообщалось, один из двух офисов продаж "Укрбуд" прекратил работу. Это стало сигналом для 13 тысяч покупателей, вложивших деньги в строительство ЖК этой компании, которые наблюдали за странными событиями вокруг "Укрбуда". Сначала экс-нардеп и экс-совладелец одной из крупнейших в стране строительных корпораций "Укрбуд" Максим Микитась сообщил, что вышел из строительного бизнеса, а потом взял слова назад.

Между тем, вокруг компании и без этого вспыхивали скандалы, в том числе связанные со строительством Шулявского путепровода в Киеве и со строительством квартир для военных.

Покупатели квартир оказались под угрозой утраты своих инвестиций. Инвесторы "Укрбуда" со всей страны собрались на митинг под Офисом президента.

В декабре 2019 года Печерский районный суд Киева по ходатайству Государственного бюро расследований арестовал корпоративные права и земельные участки компании-застройщика "Укрбуд" бывшего народного депутата Максима Микитася.

В январе 2020 года правоохранители надели электронный браслет на бывшего владельца скандальной строительной компании "Укрбуд", экс-нардепа Максима Микитася.

Ранее пограничники сняли с самолета экс-нардепа Максима Микитася при попытке покинуть Украину.

Отметим, что Микитась ранее получил от прокуроров Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированный антикоррупционной прокуратуры официальное разрешение вылететь в Великобританию.

Как известно, Высший антикоррупционный суд Украины назначил Микитасю меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 млн грн. За него внесли залог, и экс-нардепа отпустили.