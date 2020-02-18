Общество 10 минут назад

Гендиректора "Укрбуда" Майбороду отпустили под залог

За Олега Майбороду внесли залог в размере более полумиллиона гривень

Гендиректора "Укрбуда" Майбороду отпустили под залог Гендиректора "Укрбуда" Майбороду отпустили под залог
Олег Майборода. Фото: СтройОбзор

Генеральный директор входящей в государственную строительную корпорацию "Укрбуд" компании "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода внес залог в сумме 500 тысяч 276 грн, установленный ему судом в качестве меры пресечения.

Об этом сообщил его адвокат Павел Козлов, передают "Українські Новини".

"Залог в более 500 тысяч грн внесен", — сказал он.

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При этом, адвокат не уточнил, когда именно был внесен залог.

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Как сообщалось, один из двух офисов продаж "Укрбуд" прекратил работу. Это стало сигналом для 13 тысяч покупателей, вложивших деньги в строительство ЖК этой компании, которые наблюдали за странными событиями вокруг "Укрбуда". Сначала экс-нардеп и экс-совладелец одной из крупнейших в стране строительных корпораций "Укрбуд"Максим Микитась сообщил, что вышел из строительного бизнеса, а потом взял слова назад.

Между тем, вокруг компании и без этого вспыхивали скандалы, в том числе связанные со строительством Шулявского путепровода в Киеве и со строительством квартир для военных.

Покупатели квартир оказались под угрозой утраты своих инвестиций. Инвесторы "Укрбуда" со всей страны собрались на митинг под Офисом президента.

В декабре Печерский районный суд Киева по ходатайству Государственного бюро расследований арестовал корпоративные права и земельные участки компании-застройщика "Укрбуд" бывшего народного депутата Максима Микитася.

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