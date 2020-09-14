Суд оставил в СИЗО экс-главу "Укрбуда" Микитася с залогом 100 млн грн

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей бывшего народного депутата, экс-президента строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася с альтернативой внесения залога в 100 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Апелляционной палаты ВАКС.

Указано, что в понедельник, 14 сентября, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционные жалобы прокурора и защитника по делу бывшего президента УГСК "Укрбуд" на постановление следственного судьи от 3 сентября 2020 года, которым подозреваемому была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 3 октября 2020 года с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.

"По результатам судебного разбирательства, суд отказал в удовлетворении поданных апелляционных жалоб и оставил в силе решение следственного судьи от 3 сентября 2020 года", — говорится в сообщении.

Как известно, Микитася подозревают в присвоении имущества Национальной гвардии, с которой "Укрбуд" заключил договор о постройке жилого комплекса на территории бывшей военной части, а Нацгвардия за это должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Но в 2016-17 годах стороны заключили дополнительные соглашения, согласно которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева, стоимость которых, как потом установила экспертиза, оказалась на 81,6 млн грн меньше.

Также Микитася обвиняют в даче взятки в размере $125 тысяч главе Национальной гвардии Юрию Аллерову.

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Напомним, в октябре 2019 года Микитася взяли под стражу с залогом 80 млн грн, которые он заплатил. В апреле ВАКС постановил взыскать деньги в госбюджет в связи с нарушением Микитасем одного из обязательств, установленного ему судом (Апелляционная палата позже решила взыскать только 30 млн, а не все 80 млн грн).

После этого ему назначили новую меру пресечения в виде залога в 100 млн грн, который он обжаловал. Денег экс-депутат не внес.

28 мая 2020 года ВАКС во второй раз отправил Микитася под стражу.

Ранее подозреваемому в организации схемы с квартирами для Нацгвардии экс-депутату и бывшему президенту "Укрбуда" Максиму Микитасю продолжили содержание под стражей до 3 октября 2020 года.