Политика 30 минут назад

Суд оставил экс-главу "Укрбуда" Микитася в СИЗО еще на месяц

Экс-главе "Укрбуда" продолжили арест до 3 октября 2020 года

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Подозреваемому в организации схемы с квартирами для Нацгвардии экс-депутату и бывшему президенту "Укрбуда" Максиму Микитасю продолжили содержание под стражей до 3 октября 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Центра противодействия коррупции (ЦПК).

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Указано, что в целом Микитась сидит в СИЗО уже около 97 дней, то есть более трех месяцев.

Как отмечается, из-за взыскания с его залога в доход государства 30 млн грн и назначения нового залога — в 100 млн грн, у экс-нардепа, по словам его адвоката, нет денег, чтобы его заплатить.

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Напомним, расследование дела по Микитасю НАБУ и САП завершилось в начале мая. С материалами дела до сих пор знакомятся фигуранты и их адвокаты.

Как сообщалось, один из двух офисов продаж "Укрбуд" прекратил работу. Это стало сигналом для 13 тысяч покупателей, вложивших деньги в строительство ЖК этой компании, которые наблюдали за странными событиями вокруг "Укрбуда".

Сначала экс-нардеп и экс-совладелец одной из крупнейших в стране строительных корпораций "Укрбуд" Максим Микитась сообщил, что вышел из строительного бизнеса, а потом взял свои слова назад.

Между тем, вокруг компании и без этого вспыхивали скандалы, в том числе связанные со строительством Шулявского путепровода в Киеве и со строительством квартир для военных.

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