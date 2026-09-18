Режиссер украинского фильма-кандидата на Оскар получит 200 тыс. долларов

На оскаровскую кампанию документального фильма "Следы", который будет представлять Украину на 99-й премии "Оскар", направят $200 тысяч или около 9 млн грн. Средства должны использовать для продвижения фильма среди членов Американской киноакадемии, медиа и профессионального киносообщества.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения директора по связям с общественностью и коммуникаций SCM Натальи Емченко.

Финансирование предоставит Ринат Ахметов в виде стипендии режиссеру фильма Алисе Коваленко. Использовать средства будет команда "Следов" для оскаровской кампании фильма.

"Следы" будут представлять Украину в категории "Лучший международный полнометражный фильм".

Документальная лента режиссера Алисы Коваленко и сорежиссера Марыси Никитюк рассказывает об украинских женщинах, переживших насилие и пытках во время российской агрессии.

Мировая премьера фильма состоялась на Берлинском международном кинофестивале в 2026 году в секции Panorama Dokumente, где получил зрительскую награду. Впоследствии "Следы" победили в документальном конкурсе фестиваля Movies That Matter в Гааге.

Следующим этапом оскаровского отбора станет формирование шортиста из 15 лент в категории "Лучший международный полнометражный фильм". Его должны объявить 15 декабря 2026 года. Пять номинантов станут известны 21 января 2027, а церемония вручения 99-й премии "Оскар" запланирована на 14 марта.

Напомним, Украинский Оскаровский Комитет определил фильм-претендент от Украины на 99-ю премию "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм". Победителем национального отбора стала документальная лента "Следы" режиссера Алисы Коваленко и сорежиссера Марыси Никитюк.

Однако победа в национальном отборе означает необходимость профинансировать международное продвижение фильма. О том, сколько стоит продвижение украинского фильма на пути к "Оскару" и кто за это платит, Dilo рассказывало раньше .