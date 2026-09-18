Режисерка українського фільму-кандидату на Оскар отримає 200 тис доларів

На оскарівську кампанію документального фільму "Сліди", який представлятиме Україну на 99-й премії "Оскар", спрямують $200 тисяч, або близько 9 млн грн. Кошти мають використати для просування стрічки серед членів Американської кіноакадемії, медіа та професійної кіноспільноти.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення директорки зі зв’язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталії Ємченко.

Фінансування надасть Рінат Ахметов у вигляді стипендії режисерці фільму Алісі Коваленко. Використовувати кошти буде команда "Слідів" для оскарівської кампанії стрічки.

"Сліди" представлятимуть Україну в категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

Документальна стрічка режисерки Аліси Коваленко та співрежисерки Марисі Нікітюк розповідає про українських жінок, які пережили насильство та катування під час російської агресії.

Світова прем'єра фільму відбулася на Берлінському міжнародному кінофестивалі у 2026 році в секції Panorama Dokumente, де він отримав глядацьку нагороду. Згодом "Сліди" перемогли в документальному конкурсі фестивалю Movies That Matter у Гаазі.

Наступним етапом оскарівського відбору стане формування шортлиста з 15 стрічок у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Його мають оголосити 15 грудня 2026 року. П'ять номінантів стануть відомі 21 січня 2027 року, а церемонія вручення 99-ї премії "Оскар" запланована на 14 березня.

Нагадаємо, Український Оскарівський Комітет визначив фільм-претендент від України на 99-ту премію "Оскар" у категорії “Найкращий міжнародний повнометражний фільм”. Переможцем національного відбору стала документальна стрічка “Сліди” режисерки Аліси Коваленко та співрежисерки Марисі Нікітюк.

Однак перемога в національному відборі означає і необхідність профінансувати міжнародне просування фільму. Про те, скільки коштує просування українського фільму на шляху до "Оскара" і хто за це платить, Dilo розповідало раніше.