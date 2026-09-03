До $1 млн на шлях до "Оскара": скільки коштує просування українського фільму і хто за це платить

Цьогоріч за право представляти Україну на "Оскарі" змагаються одразу кілька стрічок. Однак перемога в національному відборі означає і необхідність профінансувати міжнародне просування фільму, бюджет якого може сягати $1 млн. Dilo.ua з’ясувало, на що йдуть ці кошти, хто фінансує оскарівські кампанії українських стрічок та що міжнародне визнання може дати продюсерам.

Хто змагається за право представляти Україну

Перш ніж розпочати кампанію з просування фільму на "Оскар", українським стрічкам потрібно пройти національний відбір. Саме він визначить стрічку, яка представлятиме Україну в категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

Наразі на це претендують п’ять картин:

"Вічник" Івана Ніколайчука. "Кіллхаус" Любомира Левицького. "Останній Прометей Донбасу" Антона Штуки. "Простий Солдат" Артема Рижикова та Хуана Каміло Круза. The Last Message Андрія Волошина та Олексія Лєбєдєва.

Втім, цей список ще не остаточний. Український Оскарівський комітет приймає заявки до 2 вересня, після чого має визначити фільм, який представлятиме країну. Далі для обраної стрічки почнеться вже міжнародна боротьба за місце серед номінантів. Її фіналом стане 99-та церемонія "Оскар", яка відбудеться 14 березня 2027 року в Dolby Theatre у Лос-Анджелесі.

Скільки коштує оскарівська кампанія

Видатки на просування в інформаційному просторі можуть складати від $300 тис. до $1 млн., вважає режисер фільму "Кіллхаус" Любомир Левицький. Режисер фільму "Останній Прометей Донбасу" Антон Штука, спираючись на досвід фільмів попередніх років, називає ширший діапазон від $100 тис. до $1 млн. Значна частина бюджету припадає на міжнародну дистрибуцію та просування. Основним ринком залишаються США, однак обмежуватися лише ними недостатньо. За словами Штуки, частина членів Американської кіноакадемії живе в Європі та Канаді, тому фільм має бути доступним і на цих ринках.

Окрема стаття витрат стосується спеціальних показів для членів Академії, які дають змогу представити стрічку професійній спільноті. Додатково команда може інвестувати в рекламу, мерч і кейтеринг під час галузевих показів. За словами Левицького, ці витрати не є обов’язковими, тому масштаб кампанії можна коригувати залежно від бюджету.

Фестивальне просування при цьому фінансується окремо і не обов’язково входить до бюджету оскарівської кампанії. Частину витрат можуть покривати самі фестивалі. Організатори часто оплачують проживання та логістику, інколи перельоти, тоді як решту бере на себе команда фільму. Загальна сума залежить від кількості фестивалів і географії поїздок.

Звідки беруть гроші на просування

Джерела фінансування можуть відрізнятися залежно від фільму. Наприклад, у "Останнього Прометея Донбасу", документальної стрічки про працівників Курахівської ТЕС ДТЕК, є корпоративний партнер. За словами Антона Штуки, ДТЕК готовий підтримати просування фільму в разі його перемоги в національному відборі.

Інший варіант фінансування передбачає залучення грантів, зокрема від діаспорних організацій. Так, кампанію документального фільму "Порцелянова війна", номінованого на "Оскар" у 2025 році, частково профінансувала громадська ініціатива RAZOM. Кошти спрямували на покази у США та просування стрічки.

Державна підтримка міжнародного просування українського кіно поки обмежена. Український інститут проводить програму proMOTION, у межах якої кінопроєкти можуть отримати до 150 тис. грн на промоцію за кордоном. Однак це значно менше за бюджети, необхідні для повноцінного оскарівського просування.

У перспективі цю функцію частково може перебрати агенція Ukrainian Films, яку Держкіно планує виокремити зі своєї структури. За словами очільника Держкіно Андрія Осіпова, вона має отримати окреме керівництво та бюджет і займатися міжнародною промоцією українських фільмів. Наразі створення агенції залишається на етапі планування.

При цьому витрати на оскарівське просування не гарантують продюсеру прямого фінансового результату. Навіть перемога в національному відборі має передусім репутаційний ефект. Водночас міжнародне визнання може підвищити комерційну цінність фільму під час продажу прав іноземним дистриб’юторам і стримінговим платформам.

Про те, як українські фільми виходять на міжнародний ринок і продаються стримінгам, Dilo.ua вже розповідало.

За словами Любомира Левицького, для "Кіллхауса" статус офіційного представника України став би додатковим аргументом американського дистриб’ютора у переговорах зі стримінгами.

Певний комерційний результат фільм демонструє вже зараз, незалежно від результатів національного відбору. За даними офіційного акаунта "Кіллхауса" в Instagram, станом на початок вересня стрічка провела десятий тиждень поспіль у топ-10 Netflix Україна, вісім із них — у топ-5. За словами команди фільму, це найкращий результат серед українських ігрових стрічок за весь час, відколи Netflix публікує український чарт: увесь цей період «Кіллхаус» залишався єдиним українським фільмом у топ-10, конкуруючи з глобальними релізами платформи, які виходять одночасно у 90 країнах.

Раніше Dilo.ua писало, що "Кіллхаус" зібрав 43 млн грн у національному прокаті, а після завершення показів права на фільм продали Netflix та "Київстар ТБ" — "Кіллхаус зібрав 43 млн грн у прокаті та виходить на Netflix".