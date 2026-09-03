До $1 млн на путь к "Оскару": сколько стоит продвижение украинского фильма и кто за это платит

В этом году за право представлять Украину на "Оскаре" соревнуются сразу несколько лент. Однако победа в национальном отборе означает и необходимость профинансировать международное продвижение фильма, бюджет которого может достигать $1 млн. Dilo.ua выяснило, на что идут эти средства, кто финансирует оскаровские кампании украинских лент и что международное признание может дать продюсерам.

Кто борется за право представлять Украину

Прежде чем начать кампанию по продвижению фильма на "Оскар", украинским фильмам нужно пройти национальный отбор. Именно он определит фильм, который будет представлять Украину в категории "Лучший международный полнометражный фильм".

Пока на это претендуют пять картин:

"Вечник" Ивана Николаевчука. "Киллхаус" Любомира Левицкого. "Последний Прометей Донбасса" Антона Штуки. "Простой Солдат" Артема Рыжикова и Хуана Камило Круза. The Last Message Андрея Волошина и Алексея Лебедева.

Впрочем, этот список еще не окончательный. Украинский Оскаровский комитет принимает заявки до 2 сентября, после чего должен определить фильм, который будет представлять страну. Далее для избранной ленты начнется уже международная борьба за место среди номинантов. Ее финалом станет 99-я церемония "Оскар", которая состоится 14 марта 2027 года в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.

Сколько стоит оскаровская кампания

Расходы на продвижение в информационном пространстве могут составлять от $300 тыс. до $1 млн., считает режиссер фильма "Киллхаус" Любомир Левицкий. Режиссер фильма "Последний Прометей Донбасса" Антон Штука, опираясь на опыт фильмов предыдущих лет, называет более широкий диапазон от $100 тыс. до $1 млн. Значительная часть бюджета приходится на международную дистрибуцию и продвижение. Основным рынком остаются США, однако ограничиваться только ими недостаточно. По словам Штуки, часть членов Американской киноакадемии живет в Европе и Канаде, поэтому фильм должен быть доступен и на этих рынках.

Отдельная статья расходов касается специальных показов для членов Академии, позволяющих представить ленту профессиональному сообществу. Дополнительно, команда может инвестировать в рекламу, мерч и кейтеринг во время отраслевых показов. По словам Левицкого, эти расходы не обязательны, поэтому масштаб кампании можно корректировать в зависимости от бюджета.

Фестивальное продвижение финансируется отдельно и не обязательно входит в бюджет оскаровской кампании. Часть расходов могут покрывать сами фестивали. Организаторы часто оплачивают проживание и логистику, иногда перелеты, тогда как остальные берет на себя команда фильма. Общая сумма зависит от количества фестивалей и географии поездок.

Откуда берут деньги на продвижение

Источники финансирования могут отличаться в зависимости от фильма. К примеру, у "Последнего Прометея Донбасса", документальной ленты о работниках Кураховской ТЭС ДТЭК, есть корпоративный партнер. По словам Антона Штуки, ДТЭК готов поддержать продвижение фильма в случае его победы в национальном отборе.

Другой вариант финансирования подразумевает привлечение грантов, в частности от диаспорных организаций. Так, кампанию документального фильма "Фарфоровая война", номинированного на "Оскар" в 2025 году, частично профинансировала общественная инициатива RAZOM. Средства были направлены на показы в США и продвижение ленты.

Государственная поддержка международного продвижения украинского кино пока ограничена. Украинский институт проводит программу proMOTION, в рамках которой кинопроекты могут получить до 150 тыс. грн на продвижение за границей. Однако это значительно меньше бюджетов, необходимых для полноценного оскаровского продвижения.

В перспективе эту функцию частично может взять агентство Ukrainian Films, которое Госкино планирует выделить из своей структуры. По словам главы Госкино Андрея Осипова, она должна получить отдельное руководство и бюджет и заниматься международным продвижением украинских фильмов. Создание агентства остается на этапе планирования.

При этом расходы по оскаровскому продвижению не гарантируют продюсеру прямого финансового результата. Даже победа в национальном отборе имеет, прежде всего, репутационный эффект. В то же время, международное признание может повысить коммерческую ценность фильма при продаже прав иностранным дистрибьюторам и стриминговым платформам.

О том, как украинские фильмы выходят на международный рынок и продаются стримингам, Dilo.ua уже рассказывало.

По словам Любомира Левицкого, для "Киллхауса" статус официального представителя Украины стал дополнительным аргументом американского дистрибьютора в переговорах со стримингами.

Определенный коммерческий результат фильм демонстрирует уже сейчас, вне зависимости от результатов национального отбора. По данным официального аккаунта "Киллхауса" в Instagram, по состоянию на начало сентября лента провела десятую неделю подряд в топ-10 Netflix Украина, восемь из них - в топ-5. По словам команды фильма, это лучший результат среди украинских игровых лент за все время, когда Netflix публикует украинский чарт: весь этот период Киллхаус оставался единственным украинским фильмом в топ-10, конкурируя с глобальными релизами платформы, которые выходят одновременно в 90 странах.

Ранее Dilo.ua писало, что "Киллхаус" собрал 43 млн грн в национальном прокате, а после завершения показов права на фильм продали Netflix и "Киевстар ТВ" - " Киллхаус собрал 43 млн грн в прокате и выходит на Netflix" .