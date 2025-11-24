Как украинское кино выходит на Netflix и мировой рынок: интервью с Сергеем Созановским

В 2002 году известный юрист Сергей Созановский с партнерами учредил Film.ua. Через несколько лет на киевской Троещине появилась полноценная киностудия, которую быстро окрестили "местным Голливудом". Когда-то Film.ua Group снимала сериалы для российского рынка, а сегодня ее фильмы покупает Netflix, а "Мавка. Лесная песня" собирает миллионы долларов в мировом прокате. В юбилейном интервью для Delo.ua сооснователь Film.ua Group Сергей Созановский рассказывает, как меняется украинская киноиндустрия, за что соперничает в мире и когда появятся украинские звезды мирового масштаба.

Как рождалось современное украинское кино

Вы более 20 лет в кинобизнесе. Какие три ключевые вехи развития украинского кинематографа вы выделили бы за это время?

— Это не начиналось на пустом месте. Украинский кинематограф имеет мощную основу, которая тянется еще от Довженко. Но первая важная веха независимой Украины — это нулевые. Тогда началось настоящее возрождение нашего кино.

Сначала это были первые, не всегда удачные, но важные шаги. А где-то с 2010 года, когда государство начало финансировать кинопроизводство через Госкино, начался подъем. Появились новые имена, коммерческое кино, победы на международных фестивалях.

Сергей Созановский. Фото: Film.ua

Что было самым сложным, когда вы начинали: техника, команда или рынок?

— Все сразу. В 90-х кинопроизводство в Украине почти исчезло. Люди покидали профессию, вузы не выпускали новых специалистов. Техника еще была, но главное — не хватало видения и веры. Когда мы пришли в этот бизнес, просто поверили в идею и рискнули.

Сколько нужно, чтобы снять фильм и открыть собственную студию во время войны

Вы пришли в кино из юридической сферы. На создание студии на Троещине вы потратили с партнерами около $6 млн. Сколько денег и времени нужно сегодня, чтобы построить собственную студию в Украине?

— Если говорить о полноценной современной киностудии, это уже десятки миллионов долларов. К примеру, построить до десяти павильонов, офисы, инфраструктуру — это около $25 млн.

Фото со съемочной площадки фильма Поезд к Рождеству. Фото: Film.ua

И есть ли сейчас в Украине те, кто готов вкладывать такие деньги?

— Пока нет. Но после победы, я уверен, подобные инвестиции появятся. Некоторые эксперты говорили, что в 2025-2026 годах украинского кино в кинотеатрах почти не будет. В действительности все наоборот.

В 2026 году уже запланировано к выходу 22 национальных фильма, но думаю, прибавится еще 10–12. Большинство из них созданы без государственной поддержки. Это показывает, что бизнес наконец-то повернулся лицом к украинскому кино и видит в нем потенциал.

Сколько нужно денег, чтобы снять фильм в Украине?

— Средний бюджет украинского фильма от $200 до $600 тысяч. А вот инвестиции в инфраструктуру значительно больше. И сейчас во время войны риски очень высоки, поэтому такие проекты откладываются до победы.

Рынок просел, но индустрия держится: как зарабатывает сегодня Film.ua

Какая сейчас структура доходов Film.ua Group? Сколько в вашем бизнесе занимает производство контента, дистрибуция, лицензирование, продажа Netflix или работа с брендами? Как изменилась ситуация с начала войны?

— Все зависит от направления. Мы не только снимаем кино — дублируем, субтитруем, продаем лицензии, занимаемся продакт-плейсментом. Если говорить только о кино, то топ источников дохода таков:



1. Кинотеатральный прокат.

2. Спонсорство и продакт-плейсмент.

3. Продажа платформ.

4. Телевидение в Украине.

5. Международные продажи.

У сериалов и сервисных проектов другая структура, а павильонный бизнес имеет свои правила.

По данным разных источников, в прошлом году Film.ua заработала около $30 млн. Какой ваш результат в этом году?

— Думаю, что в 2025 году общий доход Film.ua Group будет на уровне прошлого года.

Фото со съемочной площадки фильма Каховский объект. Фото: Film.ua

А в чем причина отсутствия роста доходов?

— Рекламный рынок упал примерно на 30%. Количество проданных билетов сократилось. Некоторые партнеры, например USAID, закрылись в конце прошлого года — у нас осталось несколько нереализованных многомиллионных контрактов. Меньше контента, меньше аренды павильонов — все по цепочке.

Можно сказать, что этот год для Film.ua стал самым трудным за время полномасштабной войны?

— Да, но посмотрим, что будет в следующем году.

А какие ваши ожидания от 2026 года?

— Как отмечают участники рекламного рынка и его эксперты, показатели линейного телевидения снизятся еще на 5–10%.

Сколько денег нужно украинскому кинорынку, чтобы развиваться и насколько сложно снимать во время войны?

— Безусловно, сложно. Есть комендантский час, обстрелы, воздушные тревоги, ограничения по мобилизации — и это касается не только актеров, но и операторов, технических специалистов, водителей.

Кроме того, рынок сейчас не может сгенерировать достаточное количество средств для больших исторических или высокобюджетных фильмов. Сегодня преобладают современные, в основном комедийные проекты. Для исторического кино требуется минимум $1,5–2 млн, и такие проекты пока не могут окупиться в пределах украинского рынка.

Фото со съемочной площадки фильма Потяг червона рута. Фото: Film.ua

Пример — "Захар Беркут" или "Довбуш". Их бы не было без государственной поддержки. То же касается "Мавки". Это важные и красивые фильмы, но их экономика пока не работает без помощи государства.

Анимационный фильм "Мавка. Лесная песня", созданный по мотивам произведения Леси Украинки, собрал около $20 млн в мировом прокате. В чем, по-вашему мнению, секрет его успеха?

— Это сочетание трех вещей: профессионализма, искренней истории и любви к тому, что делаешь. Без любви ни один проект не станет успешным.

Украина получила "Оскар", но не имеет собственного "Тарантино"

Почему в Украине не сформировалась собственная плеяда культовых режиссеров и актеров, известных на весь мир?

— Индустрия как система начала формироваться около 2010 года. И тут война в 2014 году, потом ковод, потом полномасштабное вторжение. Каждый удар тормозил развитие. Несмотря на все, украинские фильмы получали награды в Венеции, Берлине, Каннах.

Украина получила первый "Оскар" за документальный фильм 20 дней в Мариуполе. Что нужно, чтобы мы получили "Оскар" за художественный фильм без политического контекста?

— Свежие идеи, достойный бюджет и активное международное продвижение. И все. Но "Оскар" — это очень политизированная история. Если бы я выбирал между Оскаром и большим мировым прокатом, выбрал бы прокат. Потому что экономический успех создает среду для появления нового кино.

У нас режиссеры, снимающие авторское кино, редко соглашаются на коммерческие проекты. А на Западе это обычная практика. Режиссер "Кролика Джо-Джо" Тайка Вайтети затем снял "Тора", автор артхаусных фильмов Грета Гервиг — "Барби". И это никого не удивляет. У нас такая гибкость пока не работает, но я верю, что изменится.

Вы когда-нибудь рассказывали, что автор сериала "Нюхач" пришел к вам без опыта, но с идеей. Как вы поняли, что проект выстрелит? И реально ли сегодня прийти в Film.ua лишь с идеей?

— Да, абсолютно реально. Это происходит постоянно — от нулевых и по сей день. Например, в прошлую пятницу к нам снова пришел автор с новой идеей. Мы ее сейчас просчитываем. Если все сложится — это будет крутой проект.

Так же было с проектом "Витя" — первым оригинальным сериалом для платформ "Киевстар ТВ". Он вырос из короткометражки, созданной в нашей киношколе. Никто не ожидал, что из этого выйдет большой сериал, а в конце концов это стало одной из первых ласточок украинского платного телевидения.

Сколько вообще к вам поступает подобные предложения?

— Более сотни в год. Но из них мы согласны только 2–3%. Потому что кино, в которое не веришь, не работает. Это как в ресторане: если шеф-повар готовит то, что ему не вкусно, заведение долго не проживет.

Фото со съемочной площадки фильма Мавка. Фото: Film.ua

В 2016-м вы говорили, что украинский зритель больше всего любит комедии, ведь тогда устал от войны на Донбассе. Как изменились его вкусы после нескольких лет войны?

— С тех пор в настроениях зрителей ничего не изменилось. Сейчас наибольшие кассовые сборы в Украине имеют именно комедии. Это определенная форма эскапизма. Людям нужны эмоции, легкость и вера в жизнь — и кино это дает. Однако есть и феномен "Антарктиды" Антона Птушкина — документальный фильм, ставший хитом.

Как Netflix выстраивает путь к украинскому контенту через Варшаву

Сериал "Первые дни" стал первым украинским проектом, который Netflix приобрел еще на этапе производства. Как происходит процесс покупки контента? Кто принимает решение — локальные или глобальные команды Netflix?

— За территорию Украины отвечает офис Netflix, расположенный в Варшаве. Именно он принимает решение о приобретении тех или иных проектов.

Как именно состоялось соглашение по "Первым дням"? Это был для вас сюрприз или ожидаемый результат?

— Это, безусловно, большое достижение, которым можно гордиться. Мы понимали, что у нас есть качественный продукт, но тот факт, что Netflix заинтересовался им еще во время производства, стал для нас подтверждением правильного направления.

Варшавский офис отвечает не только за Украину, но и за весь регион?

— Да, он курирует несколько рынков: Польшу, Венгрию, Украину, Румынию, Словакию, Словению фактически весь регион Центрально-Восточной Европы.

Может ли Украина стать для Netflix региональным центром?

— Если Netflix примет такое решение, вполне может. Я прогнозирую, что за год-два платформа начнет заказывать оригинальные украинские сериалы, как это уже происходит в Польше. Там Netflix регулярно финансирует локальные подлинники.

Кадр со съемочной площадки фильма Каховский объект. Фото: Film.ua

Кстати, на украинский рынок недавно официально вышел и HBO. Наконец-то начинается конкуренция между платформами. Польская HBO уже снимает свои сериалы. Если появится еще и Disney, это будет настоящий праздник — больше игроков, больше шансов для украинских продакшенов.

Почему украинские сериалы еще не догнали Турцию, Польшу и Корею

Украина долго производила сериалы для российского рынка, в то время как в Польше и Турции развивалась собственная культура производства. Что нужно, чтобы наша индустрия сериалов вышла на их уровень?

— У меня нет сомнений, что мы можем создавать сериалы мирового уровня. Вопрос только в финансах. Если к нашему таланту добавить хотя бы средние европейские бюджеты, результат будет впечатляющим.

Наш "Нюхач " был продан в 64 страны мира. А "Крепостная", которую мы делали совместно со Starlight Media, показала рекордные рейтинги на главном польском телеканале TVP. Когда "Крепостную" показывали на TVP в Варшаве, улицы буквально пустели.

Однако все упирается в финансы. Средняя стоимость одного эпизода "Крепостной" была $150-200 тысяч. А сегодня $50 тысяч — это уже максимум для большинства наших сериалов. Для сравнения, первый сезон "Нюхача" стоил около $500 тысяч за серию.

У нас есть талантливые авторы, продюсеры, режиссеры — конкуренты, с которыми приятно работать. Но без адекватных бюджетов мы не можем соперничать ни с Турцией, ни с Южной Кореей. Там снимают тысячи эпизодов каждый год, а у нас несколько сериалов за пять лет.

А сколько стоит производство сериалов в этих странах?

— В Турции около $200 тысяч за серию, в Корее — до миллиона долларов, особенно если это исторические проекты. А у нас даже "Первые дни" имел бюджет примерно $100 тысяч за эпизод.

Почему турецкая индустрия столь успешна? Благодаря господдержке или экономике?

— Нет. Просто их рынок больше, а сериалы очень хорошо продаются по миру. Они снимают многое, и благодаря этому их контент заметен и прибыльен.

Например, "Крепостную" купили, а потом спрашивают: "Что еще есть?" — и когда слышат, что следующий сериал с бюджетом $40 тысяч говорят: "Спасибо, у нас таких своих много". Если бы мы могли предложить исторический сериал о Ярославе Мудром или другом нашем герое с достойным продакшеном, его бы охотно взяли.

Наши сериалы заграницей смотрит в основном диаспора, местным ли они также интересны?

— В большинстве случаев Netflix покупает права только на территории Украины. Есть исключения — "Первые дни", "Мавка". Но обычно это только украинский сегмент. Интересно, что польские фильмы мы можем смотреть на Netflix по всему миру, а украинские нет. Мы говорили с представителями Netflix и они честно говорят: "Мы пробовали транслировать украинский контент на другие территории, но там его просто не смотрят".

Как украинский контент может пройти путь от локального до глобального

В чем сила украинского контента, что может заинтересовать мировую аудиторию?

— Мы очень талантливы. Это как с израильскими или скандинавскими сериалами — кажется, ничего особенного, но их смотрит весь мир, покупают форматы, снимают адаптации. Так же может быть и с украинским контентом, если мы создадим достаточно качественных и узнаваемых историй.

Какой жанр может стать фишкой Украины? Или это может быть именно комедии?

— Нет. Я считаю, что символом украинского кино должны стать большие честные фильмы о войне или что-то мистическое, основанное на наших легендах и мифах, которых множество и которые еще не подняты на поверхность.

Что сегодня больше всего тормозит развитие украинского кино, кроме нехватки бюджетов?

— Главная проблема — это не разовые бюджеты, а их постоянство. Чтобы полноценно существовала анимационная студия, она должна выпускать один большой фильм типа "Мавки" каждые три-четыре года. А для сериальной студии нужно снимать хотя бы два качественных проекта в год, а не раз в пять. Все остальное — таланты, авторы, актеры – у нас есть.

Представим вам дают $100 млн на развитие украинского кино. Куда бы вы их инвестировали?

— В две вещи. Во-первых, объединил бы рынок и создал два полноценных киноинститута — не формальные, а настоящие центры образования, продакшена и развития талантов.

Во-вторых, сделал бы Украину производственной площадкой для американских и европейских студий — не просто сервисной, а партнерской, копродукционной. И, конечно, не менее 25% этих денег я бы вложил в девелопмент крупных проектов. Чтобы мы могли не один сериал возить на Каннский рынок, а двадцать. И все — качественные.