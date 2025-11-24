Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

+0,11

EUR

48,70

+0,19

Наличный курс:

USD

42,45

42,33

EUR

49,15

48,98

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
20 лет Delo.ua 20 лет Delo.ua
Категория
Бизнес
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Как украинское кино выходит на Netflix и мировой рынок: интервью с Сергеем Созановским

Film.ua, Сергей Созановский, Мавка
Соучредитель Film.ua Сергей Созановский. Фото предоставлено Film.ua

В 2002 году известный юрист Сергей Созановский с партнерами учредил Film.ua. Через несколько лет на киевской Троещине появилась полноценная киностудия, которую быстро окрестили "местным Голливудом". Когда-то Film.ua Group снимала сериалы для российского рынка, а сегодня ее фильмы покупает Netflix, а "Мавка. Лесная песня" собирает миллионы долларов в мировом прокате.

 

В юбилейном интервью для Delo.ua сооснователь Film.ua Group Сергей Созановский рассказывает, как меняется украинская киноиндустрия, за что соперничает в мире и когда появятся украинские звезды мирового масштаба.

Как рождалось современное украинское кино

Вы более 20 лет в кинобизнесе. Какие три ключевые вехи развития украинского кинематографа вы выделили бы за это время?

— Это не начиналось на пустом месте. Украинский кинематограф имеет мощную основу, которая тянется еще от Довженко. Но первая важная веха независимой Украины — это нулевые. Тогда началось настоящее возрождение нашего кино.

Сначала это были первые, не всегда удачные, но важные шаги. А где-то с 2010 года, когда государство начало финансировать кинопроизводство через Госкино, начался подъем. Появились новые имена, коммерческое кино, победы на международных фестивалях.

Фото 2 — Как украинское кино выходит на Netflix и мировой рынок: интервью с Сергеем Созановским
Сергей Созановский. Фото: Film.ua

Что было самым сложным, когда вы начинали: техника, команда или рынок?

— Все сразу. В 90-х кинопроизводство в Украине почти исчезло. Люди покидали профессию, вузы не выпускали новых специалистов. Техника еще была, но главное — не хватало видения и веры. Когда мы пришли в этот бизнес, просто поверили в идею и рискнули.

Сколько нужно, чтобы снять фильм и открыть собственную студию во время войны

Вы пришли в кино из юридической сферы. На создание студии на Троещине вы потратили с партнерами около $6 млн. Сколько денег и времени нужно сегодня, чтобы построить собственную студию в Украине?

— Если говорить о полноценной современной киностудии, это уже десятки миллионов долларов. К примеру, построить до десяти павильонов, офисы, инфраструктуру — это около $25 млн.

Фото 3 — Как украинское кино выходит на Netflix и мировой рынок: интервью с Сергеем Созановским
Фото со съемочной площадки фильма Поезд к Рождеству. Фото: Film.ua

И есть ли сейчас в Украине те, кто готов вкладывать такие деньги?

— Пока нет. Но после победы, я уверен, подобные инвестиции появятся. Некоторые эксперты говорили, что в 2025-2026 годах украинского кино в кинотеатрах почти не будет. В действительности все наоборот.

В 2026 году уже запланировано к выходу 22 национальных фильма, но думаю, прибавится еще 10–12. Большинство из них созданы без государственной поддержки. Это показывает, что бизнес наконец-то повернулся лицом к украинскому кино и видит в нем потенциал.

Сколько нужно денег, чтобы снять фильм в Украине?

— Средний бюджет украинского фильма от $200 до $600 тысяч. А вот инвестиции в инфраструктуру значительно больше. И сейчас во время войны риски очень высоки, поэтому такие проекты откладываются до победы.

Рынок просел, но индустрия держится: как зарабатывает сегодня Film.ua

Какая сейчас структура доходов Film.ua Group? Сколько в вашем бизнесе занимает производство контента, дистрибуция, лицензирование, продажа Netflix или работа с брендами? Как изменилась ситуация с начала войны?

— Все зависит от направления. Мы не только снимаем кино — дублируем, субтитруем, продаем лицензии, занимаемся продакт-плейсментом. Если говорить только о кино, то топ источников дохода таков: 

1. Кинотеатральный прокат.
2. Спонсорство и продакт-плейсмент.
3. Продажа платформ.
4. Телевидение в Украине.
5. Международные продажи.

У сериалов и сервисных проектов другая структура, а павильонный бизнес имеет свои правила.

По данным разных источников, в прошлом году Film.ua заработала около $30 млн. Какой ваш результат в этом году?

— Думаю, что в 2025 году общий доход Film.ua Group будет на уровне прошлого года.

Фото 4 — Как украинское кино выходит на Netflix и мировой рынок: интервью с Сергеем Созановским
Фото со съемочной площадки фильма Каховский объект. Фото: Film.ua

А в чем причина отсутствия роста доходов?

— Рекламный рынок упал примерно на 30%. Количество проданных билетов сократилось. Некоторые партнеры, например USAID, закрылись в конце прошлого года — у нас осталось несколько нереализованных многомиллионных контрактов. Меньше контента, меньше аренды павильонов — все по цепочке.

Можно сказать, что этот год для Film.ua стал самым трудным за время полномасштабной войны?

— Да, но посмотрим, что будет в следующем году.

А какие ваши ожидания от 2026 года?

— Как отмечают участники рекламного рынка и его эксперты, показатели линейного телевидения снизятся еще на 5–10%.

Сколько денег нужно украинскому кинорынку, чтобы развиваться и насколько сложно снимать во время войны?

— Безусловно, сложно. Есть комендантский час, обстрелы, воздушные тревоги, ограничения по мобилизации — и это касается не только актеров, но и операторов, технических специалистов, водителей.

Кроме того, рынок сейчас не может сгенерировать достаточное количество средств для больших исторических или высокобюджетных фильмов. Сегодня преобладают современные, в основном комедийные проекты. Для исторического кино требуется минимум $1,5–2 млн, и такие проекты пока не могут окупиться в пределах украинского рынка.

Фото 5 — Как украинское кино выходит на Netflix и мировой рынок: интервью с Сергеем Созановским
Фото со съемочной площадки фильма Потяг червона рута. Фото: Film.ua

Пример — "Захар Беркут" или "Довбуш". Их бы не было без государственной поддержки. То же касается "Мавки". Это важные и красивые фильмы, но их экономика пока не работает без помощи государства.

Анимационный фильм "Мавка. Лесная песня", созданный по мотивам произведения Леси Украинки, собрал около $20 млн в мировом прокате. В чем, по-вашему мнению, секрет его успеха?

— Это сочетание трех вещей: профессионализма, искренней истории и любви к тому, что делаешь. Без любви ни один проект не станет успешным.

Украина получила "Оскар", но не имеет собственного "Тарантино"

Почему в Украине не сформировалась собственная плеяда культовых режиссеров и актеров, известных на весь мир? 

— Индустрия как система начала формироваться около 2010 года. И тут война в 2014 году, потом ковод, потом полномасштабное вторжение. Каждый удар тормозил развитие. Несмотря на все, украинские фильмы получали награды в Венеции, Берлине, Каннах.

Украина получила первый "Оскар" за документальный фильм 20 дней в Мариуполе. Что нужно, чтобы мы получили "Оскар" за художественный фильм без политического контекста?

— Свежие идеи, достойный бюджет и активное международное продвижение. И все. Но "Оскар" — это очень политизированная история. Если бы я выбирал между Оскаром и большим мировым прокатом, выбрал бы прокат. Потому что экономический успех создает среду для появления нового кино.

У нас режиссеры, снимающие авторское кино, редко соглашаются на коммерческие проекты. А на Западе это обычная практика. Режиссер "Кролика Джо-Джо" Тайка Вайтети затем снял "Тора", автор артхаусных фильмов Грета Гервиг — "Барби". И это никого не удивляет. У нас такая гибкость пока не работает, но я верю, что изменится.

Вы когда-нибудь рассказывали, что автор сериала "Нюхач" пришел к вам без опыта, но с идеей. Как вы поняли, что проект выстрелит? И реально ли сегодня прийти в Film.ua лишь с идеей?

— Да, абсолютно реально. Это происходит постоянно — от нулевых и по сей день. Например, в прошлую пятницу к нам снова пришел автор с новой идеей. Мы ее сейчас просчитываем. Если все сложится — это будет крутой проект.

Так же было с проектом "Витя" — первым оригинальным сериалом для платформ "Киевстар ТВ". Он вырос из короткометражки, созданной в нашей киношколе. Никто не ожидал, что из этого выйдет большой сериал, а в конце концов это стало одной из первых ласточок украинского платного телевидения.

Сколько вообще к вам поступает подобные предложения?

— Более сотни в год. Но из них мы согласны только 2–3%. Потому что кино, в которое не веришь, не работает. Это как в ресторане: если шеф-повар готовит то, что ему не вкусно, заведение долго не проживет.

Фото 6 — Как украинское кино выходит на Netflix и мировой рынок: интервью с Сергеем Созановским
Фото со съемочной площадки фильма Мавка. Фото: Film.ua

В 2016-м вы говорили, что украинский зритель больше всего любит комедии, ведь тогда устал от войны на Донбассе. Как изменились его вкусы после нескольких лет войны?

— С тех пор в настроениях зрителей ничего не изменилось. Сейчас наибольшие кассовые сборы в Украине имеют именно комедии. Это определенная форма эскапизма. Людям нужны эмоции, легкость и вера в жизнь — и кино это дает. Однако есть и феномен "Антарктиды" Антона Птушкина — документальный фильм, ставший хитом.

Как Netflix выстраивает путь к украинскому контенту через Варшаву

Сериал "Первые дни" стал первым украинским проектом, который Netflix приобрел еще на этапе производства. Как происходит процесс покупки контента? Кто принимает решение  локальные или глобальные команды Netflix?

— За территорию Украины отвечает офис Netflix, расположенный в Варшаве. Именно он принимает решение о приобретении тех или иных проектов.

Как именно состоялось соглашение по "Первым дням"? Это был для вас сюрприз или ожидаемый результат?

— Это, безусловно, большое достижение, которым можно гордиться. Мы понимали, что у нас есть качественный продукт, но тот факт, что Netflix заинтересовался им еще во время производства, стал для нас подтверждением правильного направления.

Варшавский офис отвечает не только за Украину, но и за весь регион?

— Да, он курирует несколько рынков: Польшу, Венгрию, Украину, Румынию, Словакию, Словению фактически весь регион Центрально-Восточной Европы.

Может ли Украина стать для Netflix региональным центром?

— Если Netflix примет такое решение, вполне может. Я прогнозирую, что за год-два платформа начнет заказывать оригинальные украинские сериалы, как это уже происходит в Польше. Там Netflix регулярно финансирует локальные подлинники.

Фото 7 — Как украинское кино выходит на Netflix и мировой рынок: интервью с Сергеем Созановским
Кадр со съемочной площадки фильма Каховский объект. Фото: Film.ua

Кстати, на украинский рынок недавно официально вышел и HBO. Наконец-то начинается конкуренция между платформами. Польская HBO уже снимает свои сериалы. Если появится еще и Disney, это будет настоящий праздник  больше игроков, больше шансов для украинских продакшенов.

Почему украинские сериалы еще не догнали Турцию, Польшу и Корею

Украина долго производила сериалы для российского рынка, в то время как в Польше и Турции развивалась собственная культура производства. Что нужно, чтобы наша индустрия сериалов вышла на их уровень?

— У меня нет сомнений, что мы можем создавать сериалы мирового уровня. Вопрос только в финансах. Если к нашему таланту добавить хотя бы средние европейские бюджеты, результат будет впечатляющим.

Наш "Нюхач " был продан в 64 страны мира. А "Крепостная", которую мы делали совместно со Starlight Media, показала рекордные рейтинги на главном польском телеканале TVP. Когда "Крепостную" показывали на TVP в Варшаве, улицы буквально пустели.

Однако все упирается в финансы. Средняя стоимость одного эпизода "Крепостной" была $150-200 тысяч. А сегодня $50 тысяч  это уже максимум для большинства наших сериалов. Для сравнения, первый сезон "Нюхача" стоил около $500 тысяч за серию.

Фото 8 — Как украинское кино выходит на Netflix и мировой рынок: интервью с Сергеем Созановским

У нас есть талантливые авторы, продюсеры, режиссеры — конкуренты, с которыми приятно работать. Но без адекватных бюджетов мы не можем соперничать ни с Турцией, ни с Южной Кореей. Там снимают тысячи эпизодов каждый год, а у нас несколько сериалов за пять лет.

А сколько стоит производство сериалов в этих странах?

— В Турции около $200 тысяч за серию, в Корее — до миллиона долларов, особенно если это исторические проекты. А у нас даже "Первые дни" имел бюджет примерно $100 тысяч за эпизод.

Почему турецкая индустрия столь успешна? Благодаря господдержке или экономике?

 Нет. Просто их рынок больше, а сериалы очень хорошо продаются по миру. Они снимают многое, и благодаря этому их контент заметен и прибыльен.

Например, "Крепостную" купили, а потом спрашивают: "Что еще есть?" — и когда слышат, что следующий сериал с бюджетом $40 тысяч говорят: "Спасибо, у нас таких своих много". Если бы мы могли предложить исторический сериал о Ярославе Мудром или другом нашем герое с достойным продакшеном, его бы охотно взяли.

Наши сериалы заграницей смотрит в основном диаспора, местным ли они также интересны?

— В большинстве случаев Netflix покупает права только на территории Украины. Есть исключения  "Первые дни", "Мавка". Но обычно это только украинский сегмент. Интересно, что польские фильмы мы можем смотреть на Netflix по всему миру, а украинские нет. Мы говорили с представителями Netflix и они честно говорят: "Мы пробовали транслировать украинский контент на другие территории, но там его просто не смотрят".

Как украинский контент может пройти путь от локального до глобального

В чем сила украинского контента, что может заинтересовать мировую аудиторию?

 Мы очень талантливы. Это как с израильскими или скандинавскими сериалами — кажется, ничего особенного, но их смотрит весь мир, покупают форматы, снимают адаптации. Так же может быть и с украинским контентом, если мы создадим достаточно качественных и узнаваемых историй.

Какой жанр может стать фишкой Украины? Или это может быть именно комедии?

 Нет. Я считаю, что символом украинского кино должны стать большие честные фильмы о войне или что-то мистическое, основанное на наших легендах и мифах, которых множество и которые еще не подняты на поверхность.

Фото 9 — Как украинское кино выходит на Netflix и мировой рынок: интервью с Сергеем Созановским

Что сегодня больше всего тормозит развитие украинского кино, кроме нехватки бюджетов?

— Главная проблема — это не разовые бюджеты, а их постоянство. Чтобы полноценно существовала анимационная студия, она должна выпускать один большой фильм типа "Мавки" каждые три-четыре года. А для сериальной студии нужно снимать хотя бы два качественных проекта в год, а не раз в пять. Все остальное  таланты, авторы, актеры – у нас есть.

Представим вам дают $100 млн на развитие украинского кино. Куда бы вы их инвестировали?

 В две вещи. Во-первых, объединил бы рынок и создал два полноценных киноинститута — не формальные, а настоящие центры образования, продакшена и развития талантов.

Во-вторых, сделал бы Украину производственной площадкой для американских и европейских студий — не просто сервисной, а партнерской, копродукционной. И, конечно, не менее 25% этих денег я бы вложил в девелопмент крупных проектов. Чтобы мы могли не один сериал возить на Каннский рынок, а двадцать. И все  качественные.