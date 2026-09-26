Атака украинских дронов на Пермский НПЗ: завод в России прекратил работу

Пермский нефтеперерабатывающий завод в России, седьмой по объему переработки нефти в стране, прекратил работу после атаки украинских беспилотников в пятницу, 25 сентября.

Как пишет Dilo, об этом информирует Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

По данным агентства, в результате удара на предприятии возник пожар, а также повреждены трубопроводы, резервуары и технологические установки.

Пермский НПЗ расположен примерно в 1460 км к северо-востоку от Москвы. В 2024 году предприятие переработало около 12,6 млн. тонн нефти, или 252 тыс. баррелей в сутки.

По итогам года завод произвел около 2 млн. тонн бензина, 5,3 млн. тонн дизельного топлива, 200 тыс. тонн мазута и 700 тыс. тонн нефтяного кокса.

О пожаре на предприятии после атаки беспилотников поначалу сообщали российские Telegram-каналы. Впоследствии Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Пермского НПЗ Силами обороны Украины.

Это не первая атака на предприятие. 21 августа Пермский НПЗ уже терпел удар беспилотников. Тогда по предварительным данным могла быть повреждена установка первичной атмосферно-вакуумной перегонки нефти.

Последствия системных ударов по НПЗ

По подсчетам Международного энергетического агентства, в течение первых восьми месяцев российские НПЗ подвергались ударам украинских беспилотников в среднем раз в три дня. Из 32 крупных заводов атак избежали только пять, расположенных в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке в 3500-6500 км от границы.

Кроме того, 20 сентября после очередного удара полностью остановил производство Московский НПЗ

В МЭА не ожидают возобновления производства до конца года, отмечая, что целями атак все чаще становятся установки вторичной переработки нефти, отвечающие за выход качественного топлива. Если простые повреждения устраняются через две недели, то на восстановление вторичных установок требуется от 6 до 8 месяцев.

Кризис в нефтепереработке также остановил общий рост российской промышленности. По итогам восьми месяцев оно не изменилось по сравнению с январем-августом 2025 года, а в августе было на 0,6% ниже прошлогоднего уровня.

Напомним, ранее сообщалось, что удары Украины по НПЗ обвалили переработку нефти в России . Международное энергетическое агентство снизило прогноз переработки нефти в России на ближайшие 18 месяцев до около 4 млн баррелей в сутки — примерно на 30% ниже уровня полномасштабного вторжения. Причиной стали регулярные удары украинских дронов по НПЗ и сложности с ремонтом оборудования из-за международных санкций.