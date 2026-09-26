В Украине запускают "Армию роботов": ищут defense tech-компании и инженеров

В Украине запускают Армию роботов — экосистему для развития роботизированных технологий в войне. Проект предусматривает инвестиции в defense tech-компании, создание собственных R&D-проектов и тестирование разработок вместе с военными.

Как пишет Dilo, об этом информирует Михаил Федоров.

Роботизация войны

"Армия роботов" должна стать следующим этапом развития технологической войны после запуска в 2022 году "Армии дронов". Ее главная цель – уменьшить риски для военных и передать роботизированным системам наиболее опасные задачи.

Речь идет, в частности, об эвакуации раненых, доставке боеприпасов, минировании и разминировании, разведке, защите позиций и поражении целей. Предполагается, что работы смогут первыми заходить в зоны, где сейчас военные подвергаются наибольшей опасности.

Армия роботов не будет отдельной компанией. Планируется создать экосистему, объединяющую defense tech-компании, инженеров, военный опыт, капитал и технологии.

В рамках проекта планируют инвестировать в оборонные технологические компании, запускать собственные технологические проекты и R&D, тестировать разработки совместно с военными и масштабировать решения, доказавшие эффективность на поле боя.

Отдельное внимание будет уделено скорости развития технологий. Среди ключевых вызовов называют способность России быстро копировать и масштабировать военные разработки. Поэтому Украина, по замыслу инициаторов проекта, должна постоянно создавать новый технологический цикл раньше противника.

На IT Arena уже открыли поиск defense tech-компаний и инженеров, работающих с роботизированными технологиями. Также ищут CTO/Tech Lead для «Армии роботов».

Инициаторы проекта отмечают, что роботизация является одним из направлений, где Украина может совершить следующий технологический прорыв, в частности, для сохранения жизней военных.

Напомним, с начала 2026 года количество логистических и эвакуационных миссий наземных роботизированных комплексов на фронте выросло в 3,3 раза. В августе работы выполнили более 25 000 задач, подвозя боеприпасы и эвакуируя раненых из самых опасных участков.