С начала 2026 года количество логистических и эвакуационных миссий наземных роботизированных комплексов (НРК) на фронте выросло в 3,3 раза. В августе работы выполнили более 25 000 задач, подвозя боеприпасы и эвакуируя раненых из самых опасных участков.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Сколько миссий выполнили НРК

С начала 2026 года в Delta зафиксировали около 112 тысяч логистических и эвакуационных миссий наземных роботизированных комплексов.

По данным ведомства, количество задач росло ежемесячно:

январь - 7 511;

февраль - 7 960;

март - 9 072;

апрель - 11 028;

май - 14 059;

июнь - 16 664;

июль - 19 940;

август - 25 143.

Таким образом, в августе НРК выполнили на 17632 миссии больше, чем в январе. С начала года количество таких миссий выросло в 3,3 раза - с 7 511 в январе до 25 143 в августе.

Количество логистических и эвакуационных миссий НРК растет ежемесячно / Минобороны

Наземные работы используются для выполнения логистических и эвакуационных задач на передовой. Они могут доставлять военным боеприпасы, воду и питание, а также перевозить раненых.

Госзакупки НРК

25 августа Агентство оборонных закупок ДОТ впервые приступило к закупке наземных роботизированных комплексов (НРК) по конкретным тактико-техническим характеристикам, определенным Министерством обороны Украины.

АОЗ планирует закупить для нужд военных два типа НРК:

логистические - предназначены для доставки грузов и материального обеспечения, а также для эвакуации раненых с поля боя;

в дарные – предназначены для поражения определенных враждебных целей.

Согласно техническим условиям, роботизированные комплексы должны двигаться по пересеченной местности, поддерживать дистанционное управление и передавать оператору видеосигнал вместе с данными о своем текущем состоянии и работе.

Напомним, в подразделениях сил обороны Украины начались боевые испытания новых наземных роботизированных комплексов с турелями под автоматы Калашникова.