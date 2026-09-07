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Работы вместо людей: количество миссий НРК на передовой выросло в 3,3 раза
С начала 2026 года количество логистических и эвакуационных миссий наземных роботизированных комплексов (НРК) на фронте выросло в 3,3 раза. В августе работы выполнили более 25 000 задач, подвозя боеприпасы и эвакуируя раненых из самых опасных участков.
Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Сколько миссий выполнили НРК
С начала 2026 года в Delta зафиксировали около 112 тысяч логистических и эвакуационных миссий наземных роботизированных комплексов.
По данным ведомства, количество задач росло ежемесячно:
- январь - 7 511;
- февраль - 7 960;
- март - 9 072;
- апрель - 11 028;
- май - 14 059;
- июнь - 16 664;
- июль - 19 940;
- август - 25 143.
Таким образом, в августе НРК выполнили на 17632 миссии больше, чем в январе. С начала года количество таких миссий выросло в 3,3 раза - с 7 511 в январе до 25 143 в августе.
Наземные работы используются для выполнения логистических и эвакуационных задач на передовой. Они могут доставлять военным боеприпасы, воду и питание, а также перевозить раненых.
Госзакупки НРК
25 августа Агентство оборонных закупок ДОТ впервые приступило к закупке наземных роботизированных комплексов (НРК) по конкретным тактико-техническим характеристикам, определенным Министерством обороны Украины.
АОЗ планирует закупить для нужд военных два типа НРК:
- логистические - предназначены для доставки грузов и материального обеспечения, а также для эвакуации раненых с поля боя;
- в дарные – предназначены для поражения определенных враждебных целей.
Согласно техническим условиям, роботизированные комплексы должны двигаться по пересеченной местности, поддерживать дистанционное управление и передавать оператору видеосигнал вместе с данными о своем текущем состоянии и работе.
Напомним, в подразделениях сил обороны Украины начались боевые испытания новых наземных роботизированных комплексов с турелями под автоматы Калашникова.