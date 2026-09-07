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Работы вместо людей: количество миссий НРК на передовой выросло в 3,3 раза

минобороны
Количество логистических и эвакуационных миссий НРК с начала года значительно возросло / Минобороны

С начала 2026 года количество логистических и эвакуационных миссий наземных роботизированных комплексов (НРК) на фронте выросло в 3,3 раза. В августе работы выполнили более 25 000 задач, подвозя боеприпасы и эвакуируя раненых из самых опасных участков.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Сколько миссий выполнили НРК

С начала 2026 года в Delta зафиксировали около 112 тысяч логистических и эвакуационных миссий наземных роботизированных комплексов.

По данным ведомства, количество задач росло ежемесячно:

  • январь - 7 511;
  • февраль - 7 960;
  • март - 9 072;
  • апрель - 11 028;
  • май - 14 059;
  • июнь - 16 664;
  • июль - 19 940;
  • август - 25 143.

Таким образом, в августе НРК выполнили на 17632 миссии больше, чем в январе. С начала года количество таких миссий выросло в 3,3 раза - с 7 511 в январе до 25 143 в августе.

Фото 2 — Работы вместо людей: количество миссий НРК на передовой выросло в 3,3 раза
Количество логистических и эвакуационных миссий НРК растет ежемесячно / Минобороны

Наземные работы используются для выполнения логистических и эвакуационных задач на передовой. Они могут доставлять военным боеприпасы, воду и питание, а также перевозить раненых.

Госзакупки НРК

25 августа Агентство оборонных закупок ДОТ впервые приступило к закупке наземных роботизированных комплексов (НРК) по конкретным тактико-техническим характеристикам, определенным Министерством обороны Украины.

АОЗ планирует закупить для нужд военных два типа НРК:

  • логистические - предназначены для доставки грузов и материального обеспечения, а также для эвакуации раненых с поля боя;  
  • в дарные – предназначены для поражения определенных враждебных целей.

Согласно техническим условиям, роботизированные комплексы должны двигаться по пересеченной местности, поддерживать дистанционное управление и передавать оператору видеосигнал вместе с данными о своем текущем состоянии и работе.

Напомним, в подразделениях сил обороны Украины начались боевые испытания новых наземных роботизированных комплексов с турелями под автоматы Калашникова.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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