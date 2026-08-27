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На фронте тестируют новые наземные работы с турелями под автоматы Калашникова (ФОТО)
В подразделениях сил обороны Украины начались боевые испытания новых наземных роботизированных комплексов с турелями под автоматы Калашникова.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Конструктивные особенности
Разработка выполнена по техническому заданию кластера оборонных инноваций Brave1 на основе грантового финансирования, а создание готового прототипа длилось менее 6 месяцев.
Применение стандартных автоматов Калашникова удешевляет производство и упрощает развертывание систем в армии.
Основные конструктивные особенности комплекса:
- четырехколесное шасси с безвоздушными шинами;
- защищенный корпус, устойчивый к шарам, обломкам и проколам;
- способность маневрировать в сложной местности;
- спаренная турель с возможностью монтажа двух автоматов одновременно.
Спаренная система повышает плотность огня во время штурмовых или оборонительных действий против пехоты. Саму турель можно устанавливать на другие колесные и гусеничные роботизированные платформы.
Применение на передовой
По данным Минобороны, некоторые подразделения уже используют эти системы в реальных боях. В частности, Центр специальных операций "А" СБУ успешно применил комплексы против вражеских засад с дронами-ждунами.
Ведомство внедряет такие роботизированные системы, чтобы передать им наиболее опасные задачи на передовой, уменьшить присутствие пехоты в зоне прямого огневого контакта и сохранить жизнь военнослужащих.
Напомним, Агентство оборонных закупок ДОТ впервые приступило к закупке наземных роботизированных комплексов по конкретным тактико-техническим характеристикам, определенным Министерством обороны Украины.