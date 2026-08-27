На фронте тестируют новые наземные работы с турелями под автоматы Калашникова (ФОТО)

В подразделениях сил обороны Украины начались боевые испытания новых наземных роботизированных комплексов с турелями под автоматы Калашникова.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Конструктивные особенности

Разработка выполнена по техническому заданию кластера оборонных инноваций Brave1 на основе грантового финансирования, а создание готового прототипа длилось менее 6 месяцев.

НРК с турелями / Министерство обороны Украины

Применение стандартных автоматов Калашникова удешевляет производство и упрощает развертывание систем в армии.

Основные конструктивные особенности комплекса:

четырехколесное шасси с безвоздушными шинами;

защищенный корпус, устойчивый к шарам, обломкам и проколам;

способность маневрировать в сложной местности;

спаренная турель с возможностью монтажа двух автоматов одновременно.

Спаренная система повышает плотность огня во время штурмовых или оборонительных действий против пехоты. Саму турель можно устанавливать на другие колесные и гусеничные роботизированные платформы.

НРК с турелями / Министерство обороны Украины

Применение на передовой

По данным Минобороны, некоторые подразделения уже используют эти системы в реальных боях. В частности, Центр специальных операций "А" СБУ успешно применил комплексы против вражеских засад с дронами-ждунами.

Ведомство внедряет такие роботизированные системы, чтобы передать им наиболее опасные задачи на передовой, уменьшить присутствие пехоты в зоне прямого огневого контакта и сохранить жизнь военнослужащих.

Напомним, Агентство оборонных закупок ДОТ впервые приступило к закупке наземных роботизированных комплексов по конкретным тактико-техническим характеристикам, определенным Министерством обороны Украины.