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87 млн грн на транспорт: Харьков объявил большой тендер на автобусы из ЕС
В Харькове КП "Троллейбусное депо №3" объявило тендер на закупку 39 подержанных низкопольных автобусов из стран Евросоюза. Ожидаемая стоимость контракта составляет 87,387 млн. грн (без НДС).
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на объявления в системе Prozorro.Продажи.
Раскрытие тендерных предложений назначено на 29 августа, а поставки транспорта должны состояться до 31 августа 2027 года.
Основные технические и финансовые требования к закупкам
- Характеристики транспорта: 12-метровые автобусы с дизельными двигателями стандарта не ниже "Евро-5", изготовлены не раньше 2012 года. Все машины должны быть одной марки и модели.
- Вместимость салона: не менее 40 мест для сидения, 40 мест для стояния, не менее двух дверей и по меньшей мере одно специально оборудованное место для инвалидной коляски.
- Техническое состояние: отсутствие повреждений, износ шин — не более 40% (в случае более высокого износа поставщик обязан добавить комплект новой резины).
- Условия поставки и оплаты: минимальная партия составляет 5 единиц. Оплата производится в форме 100% наложенного платежа в течение 180 рабочих дней.
Напомним, на городские маршруты Киева вышли новые современные низкопольные троллейбусы и автобусы. Город продолжает обновлять парк общественного транспорта и увеличивать его доступность.