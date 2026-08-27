87 млн грн на транспорт: Харьков объявил большой тендер на автобусы из ЕС

В Харькове КП "Троллейбусное депо №3" объявило тендер на закупку 39 подержанных низкопольных автобусов из стран Евросоюза. Ожидаемая стоимость контракта составляет 87,387 млн. грн (без НДС).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на объявления в системе Prozorro.Продажи.

Раскрытие тендерных предложений назначено на 29 августа, а поставки транспорта должны состояться до 31 августа 2027 года.

Основные технические и финансовые требования к закупкам

Характеристики транспорта: 12-метровые автобусы с дизельными двигателями стандарта не ниже "Евро-5", изготовлены не раньше 2012 года. Все машины должны быть одной марки и модели.

12-метровые автобусы с дизельными двигателями стандарта не ниже "Евро-5", изготовлены не раньше 2012 года. Все машины должны быть одной марки и модели. Вместимость салона: не менее 40 мест для сидения, 40 мест для стояния, не менее двух дверей и по меньшей мере одно специально оборудованное место для инвалидной коляски.

не менее 40 мест для сидения, 40 мест для стояния, не менее двух дверей и по меньшей мере одно специально оборудованное место для инвалидной коляски. Техническое состояние: отсутствие повреждений, износ шин — не более 40% (в случае более высокого износа поставщик обязан добавить комплект новой резины).

отсутствие повреждений, износ шин — не более 40% (в случае более высокого износа поставщик обязан добавить комплект новой резины). Условия поставки и оплаты: минимальная партия составляет 5 единиц. Оплата производится в форме 100% наложенного платежа в течение 180 рабочих дней.

Напомним, на городские маршруты Киева вышли новые современные низкопольные троллейбусы и автобусы. Город продолжает обновлять парк общественного транспорта и увеличивать его доступность.