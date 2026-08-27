Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,57

--0,10

EUR

52,01

--0,08

Наличный курс:

USD

44,80

44,70

EUR

52,14

51,93

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

87 млн грн на транспорт: Харьков объявил большой тендер на автобусы из ЕС

салон автобуса
Харьков закупит 39 автобусов из ЕС / Depositphotos

В Харькове КП "Троллейбусное депо №3" объявило тендер на закупку 39 подержанных низкопольных автобусов из стран Евросоюза. Ожидаемая стоимость контракта составляет 87,387 млн. грн (без НДС).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на объявления в системе Prozorro.Продажи.

Раскрытие тендерных предложений назначено на 29 августа, а поставки транспорта должны состояться до 31 августа 2027 года.

Основные технические и финансовые требования к закупкам

  • Характеристики транспорта: 12-метровые автобусы с дизельными двигателями стандарта не ниже "Евро-5", изготовлены не раньше 2012 года. Все машины должны быть одной марки и модели.
  • Вместимость салона: не менее 40 мест для сидения, 40 мест для стояния, не менее двух дверей и по меньшей мере одно специально оборудованное место для инвалидной коляски.
  • Техническое состояние: отсутствие повреждений, износ шин — не более 40% (в случае более высокого износа поставщик обязан добавить комплект новой резины).
  • Условия поставки и оплаты: минимальная партия составляет 5 единиц. Оплата производится в форме 100% наложенного платежа в течение 180 рабочих дней.

Напомним, на городские маршруты Киева вышли новые современные низкопольные троллейбусы и автобусы. Город продолжает обновлять парк общественного транспорта и увеличивать его доступность.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности