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На городские маршруты Киева вышли новые низкопольные троллейбусы и автобусы

Новый троллейбус
На городские маршруты Киева вышли новые низкопольные троллейбусы и автобусы

На городские маршруты столицы вышли новые современные низкопольные троллейбусы и автобусы. Город продолжает обновлять парк общественного транспорта, повышать его доступность, а также заботиться о комфорте и безопасности киевлян и гостей города.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.

Киев получил первую партию - 8 троллейбусов, приобретенных согласно договору между КП "Киевпасстранс" и ООО "Политехносервис". В общей сложности город должен получить 16 таких машин, еще 8 единиц транспорта ожидаются до конца июля.

Кроме того, на маршруты вышли еще 5 современных турецких автобусов – это уже финальная партия из 85 единиц, запланированных к поставке. Ее закупили в рамках финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) по проекту "Городской общественный транспорт Украины". Объем кредитного займа от международных партнеров составил 18,5 млн евро.

Технические характеристики и комплектация нового транспорта

Длина новых троллейбусов и автобусов составляет 12 метров. Весь подвижный состав полностью отвечает современным стандартам инклюзивности и комфорта. Пассажирский транспорт оборудован:

  • специальными пандусами для людей с инвалидностью и другими маломобильными группами населения;
  • системами кондиционирования воздуха и отопления салона;
  • информационными табло и современными системами озвучивания остановок;
  • камерами внутреннего и внешнего видеонаблюдения;
  • энергосберегающим LED-освещением и тонированным стеклом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве готовят масштабное обновление для трамваев и троллейбусов стоимостью около 100 миллионов гривен. Коммунальное предприятие "Киевпасстранс" объявило о планах модернизации инфраструктуры и закупке нового электрооборудования для тяговых преобразовательных подстанций города на сумму 99,2 млн грн для повышения надежности сети.

Автор:
Максим Кольц