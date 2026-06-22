На міські маршрути Києва вийшли нові низькопідлогові тролейбуси та автобуси

На міські маршрути столиці вийшли нові сучасні низькопідлогові тролейбуси та автобуси. Місто продовжує оновлювати парк громадського транспорту, підвищувати його доступність, а також дбати про комфорт і безпеку киян та гостей міста.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка.

Київ отримав першу партію — 8 тролейбусів, придбаних згідно з договором між КП "Київпастранс" та ТОВ "Політехносервіс". Загалом місто має отримати 16 таких машин, ще 8 одиниць транспорту очікуються до кінця липня.

Крім того, на маршрути вийшли ще 5 сучасних турецьких автобусів — це вже фінальна партія з 85 одиниць, запланованих до постачання. Її закупили у межах фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) за проєктом "Міський громадський транспорт України". Обсяг кредитної позики від міжнародних партнерів склав 18,5 млн євро.

Технічні характеристики та комплектація нового транспорту

Довжина нових тролейбусів та автобусів становить 12 метрів. Весь рухомий склад повністю відповідає сучасним стандартам інклюзивності та комфорту. Пасажирський транспорт обладнаний:

спеціальними пандусами для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

системами кондиціонування повітря та опалення салону;

інформаційними табло та сучасними системами озвучення зупинок;

камерами внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження;

енергоощадним LED-освітленням і тонованим склом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві готують масштабне оновлення для трамваїв і тролейбусів вартістю майже 100 мільйонів гривень. Комунальне підприємство "Київпастранс" оголосило про плани модернізації інфраструктури та закупівлі нового електрообладнання для тягових перетворювальних підстанцій міста на суму 99,2 млн грн для підвищення надійності мережі.