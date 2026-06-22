Нова вітроелектростанція потужністю 6,2 МВт з’явиться на Львівщині: деталі проєкту

У Львівській області розпочали оцінку впливу на довкілля для будівництва нової вітроелектростанції потужністю до 6,2 МВт. ВЕС планують розмістити за межами села Стінка на території Золочівської міської громади Львівської області. Замовник проєкту — ТОВ "Інвест Солар".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Золочівської міськради.

Що передбачає проєкт?

Проєкт передбачає встановлення однієї сучасної вітротурбіни потужністю до 6,2 МВт з приєднанням повітряною лінією 10 кВ до існуючої підстанції "Гологори".

Висота башти сягатиме до 140 метрів, діаметр ротора — до 162 метрів. Для розміщення використовуватимуть земельну ділянку площею до 1,5 га. Первинний підбір майданчиків для майбутньої ВЕС проводили за кількома ключовими критеріями. Основними були:

дані про силу та характер вітрових потоків;

відстань від населених пунктів;

можливість підключення до енергосистеми;

археологічні та архітектурні обмеження;

відсутність обмежень повітряного простору;

наявність земельних ділянок та можливість взяти їх в оренду.

Також побудують технологічні проїзди, кабельні мережі та лінії зв’язку. За оцінками, установка вироблятиме до 20 тисяч МВт·год електроенергії на рік.

Наразі проєкт проходить процедуру ОВД. Після її завершення зможе перейти до наступних етапів погодження.

Про замовника проєкту

За даними YouControl, ТОВ "Інвест Солар" зареєстроване у Вінниці у травні 2018 року. Основний вид діяльності — виробництво електроенергії. Розмір статутного капіталу складає 1000 грн. Кінцевим бенефіціаром зазначений Олександр Капітан з часткою 80%.

Нагадаємо, у Житомирській області стартували громадські обговорення будівництва вітряного парку "Ємільчине" з потужністю до 15 МВт. Нова ВЕС щорічно вироблятиме до 46 ГВт·год енергії.