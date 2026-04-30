На Хмельниччині планують збудувати нову вітроелектростанцію потужністю 10 МВт: деталі проєкту

ВЕС
У Хмельницькій області може з’явитися нова ВЕС / Freepik

У Хмельницькій області на території Летичівської громади планують збудувати та ввести в експлуатацію нову вітроелектростанцію потужністю 10 МВт. Компанія ТОВ "Еко Вінд Летичів" уже розпочала громадські обговорення проєкту.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у повідомленні про планову діяльність підприємства.

Проєкт передбачає встановлення двох вітроенергетичних установок. Потужність кожної турбіни становитиме від 1,5 МВт до 5 МВт, а загальна встановлена потужність об’єкта сягатиме 10 МВт.

Технічні параметри конструкцій мають наступні характеристики:

  • висота башти до 200 метрів; 
  • діаметр ротора до 163 метрів; 
  • максимальна висота конструкції до крайньої точки лопаті 282 метри.

Моделі турбін оберуть під час робочого проєктування. Очікується, що щорічна генерація електроенергії складе від 3,5 тис. МВт-год до 28 тис. МВт-год.

 Інфраструктура станції включатиме:

  • підстанцію 35/10(6) кВ; 
  • лінії електропередачі напругою до 35 кВ; 
  • внутрішньо-майданчикові кабельні мережі; 
  • волоконно-оптичні лінії зв’язку для моніторингу та диспетчеризації роботи.

Для будівництва станції використають дві земельні ділянки загальною площею 1,29 га. Наразі ці землі мають сільськогосподарське призначення, тому в межах проєкту запланована зміна їх статусу на землі енергетики.

Про "Еко Вінд Летичів"

ТОВ "Еко Вінд Летичів" — це компанія, що спеціалізується на виробництві електроенергії. За даними YouControl, як юридична особа компанія була зареєстрована у листопаді 2021 року. Її кінцевим бенефіціарним власником значиться Володимир Лєсной.

Нагадаємо, Група ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова планує будівництво на Полтавщині найбільшої в Європі вітроелектростанції (ВЕС) потужністю 650 МВт загальною вартістю 1,2 мільярда євро.

Автор:
Тетяна Ковальчук