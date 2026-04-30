В Хмельницкой области планируют построить новую ветроэлектростанцию мощностью 10 МВт: детали проекта

ВЕС
В Хмельницкой области может появиться новая ВЭС / Freepik

В Хмельницкой области на территории Летичевской общины планируется построить и ввести в эксплуатацию новую ветроэлектростанцию мощностью 10 МВт. Компания ООО "Эко Винд Летичев" уже приступила к общественным обсуждениям проекта.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении о плановой деятельности предприятия.

Проект предусматривает установку двух ветроэнергетических установок. Мощность каждой турбины составит от 1,5 до 5 МВт, а общая установленная мощность объекта будет достигать 10 МВт.

Технические параметры конструкций имеют следующие характеристики:

  • высота башни до 200 метров;
  • диаметр ротора до 163 метров;
  • максимальная высота конструкции до крайней точки лопасти 282 метра.

Модели турбин выбирают во время рабочего проектирования. Ожидается, что ежегодная генерация электроэнергии составит от 3,5 тыс. МВт-ч до 28 тыс. МВт-ч.

Инфраструктура станции будет включать:

  • подстанцию 35/10(6) кВ;
  • линии электропередачи напряжением до 35 кВ;
  • внутриплощадочные кабельные сети;
  • волоконно-оптические линии связи мониторинга и диспетчеризации работы.

Для строительства станции используют два земельных участка общей площадью 1,29 га. Эти земли имеют сельскохозяйственное назначение, поэтому в рамках проекта запланировано изменение их статуса на земле энергетики.

Об "Эко Винд Летичев"

ООО "Эко Винд Летичев" - это компания, специализирующаяся на производстве электроэнергии. По данным YouControl, как юридическое лицо компания была зарегистрирована в ноябре 2021 года. Ее конечным бенефициарным владельцем считается Владимир Лесной.

Напомним, Группа ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова планирует строительство в Полтавской области крупнейшей в Европе ветроэлектростанции (ВЭС) мощностью 650 МВт общей стоимостью 1,2 миллиарда евро.

Автор:
Татьяна Ковальчук