Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,94

+0,05

EUR

51,38

--0,12

Наличный курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,70

51,50

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Европейский банк выделяет ОККО €50 млн на строительство новой ВЭС

ВЕС
На Волыни построят новый ветропарк / Depositphotos

Европейский банк реконструкции и развития предоставит до 50 млн евро долгосрочный кредит на строительство и эксплуатацию новой ветровой электростанции мощностью 189 МВт в Украине. Финансирование получат компании ООО "Волынь Вест Винд-2" и ООО "Волынь Вест Винд-3", входящие в группу OKKO.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение банка.

Кредит ЕБРР станет частью более широкого пакета старшего долгового финансирования, которое также будет обеспечено Международной финансовой корпорацией и Черноморским банком торговли и развития. Общая стоимость проекта оценивается в 262 млн. евро.

Новый энергетический объект должен ужесточить украинскую энергосистему на фоне российских атак по критической инфраструктуре. Ожидается, что станция будет ежегодно производить около 467 ГВт·ч электроэнергии.

В ЕБРР отмечают, что запуск проекта также будет способствовать декарбонизации экономики. По предварительным оценкам работа электростанции позволит сокращать выбросы CO₂ примерно на 300 тыс. тонн ежегодно.

Проект реализуют в Волынской области через специально созданные компании. Заемщики контролируются входящей в структуру OKKO Group VI.AN Holding.

Банк отмечает, что предоставляет финансирование, которое сейчас ограничено доступно на коммерческом рынке, в частности, долгосрочные кредитные ресурсы и структуру проектного финансирования.

Отдельно проект получит гарантийную поддержку и техническую помощь в рамках программы Hi-Bar Инвестиционной программы ЕС для Украины. Средства будут направлены, в частности, на технический аудит, экологическую проверку, кибербезопасность и контроль внедрения.

В ЕБРР отнесли проект в категорию B по экологическим стандартам. Основные риски касаются влияния турбин и линий электропередач на птиц и летучих мышей, использования земельных ресурсов и безопасности труда при строительстве. Для этого предусмотрен отдельный план экологических и социальных мероприятий.

Также ЕБРР планирует предоставить долгосрочный кредит в размере €65 млн для строительства новой ветроэлектростанции в Украине. Общая стоимость реализации проекта Notus Wind оценивается в 231,4 млн. евро.

Автор:
Татьяна Гойденко