Европейский банк выделяет ОККО €50 млн на строительство новой ВЭС

Европейский банк реконструкции и развития предоставит до 50 млн евро долгосрочный кредит на строительство и эксплуатацию новой ветровой электростанции мощностью 189 МВт в Украине. Финансирование получат компании ООО "Волынь Вест Винд-2" и ООО "Волынь Вест Винд-3", входящие в группу OKKO.

Кредит ЕБРР станет частью более широкого пакета старшего долгового финансирования, которое также будет обеспечено Международной финансовой корпорацией и Черноморским банком торговли и развития. Общая стоимость проекта оценивается в 262 млн. евро.

Новый энергетический объект должен ужесточить украинскую энергосистему на фоне российских атак по критической инфраструктуре. Ожидается, что станция будет ежегодно производить около 467 ГВт·ч электроэнергии.

В ЕБРР отмечают, что запуск проекта также будет способствовать декарбонизации экономики. По предварительным оценкам работа электростанции позволит сокращать выбросы CO₂ примерно на 300 тыс. тонн ежегодно.

Проект реализуют в Волынской области через специально созданные компании. Заемщики контролируются входящей в структуру OKKO Group VI.AN Holding.

Банк отмечает, что предоставляет финансирование, которое сейчас ограничено доступно на коммерческом рынке, в частности, долгосрочные кредитные ресурсы и структуру проектного финансирования.

Отдельно проект получит гарантийную поддержку и техническую помощь в рамках программы Hi-Bar Инвестиционной программы ЕС для Украины. Средства будут направлены, в частности, на технический аудит, экологическую проверку, кибербезопасность и контроль внедрения.

В ЕБРР отнесли проект в категорию B по экологическим стандартам. Основные риски касаются влияния турбин и линий электропередач на птиц и летучих мышей, использования земельных ресурсов и безопасности труда при строительстве. Для этого предусмотрен отдельный план экологических и социальных мероприятий.

Также ЕБРР планирует предоставить долгосрочный кредит в размере €65 млн для строительства новой ветроэлектростанции в Украине. Общая стоимость реализации проекта Notus Wind оценивается в 231,4 млн. евро.