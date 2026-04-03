AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

В Украине построят ветроэлектростанцию за 231 млн евро: детали проекта Notus Wind

ветровая электростанция
ЕБРР выделяет 65 млн евро на новую ветроэлектростанцию в Украине / Depositphotos

Европейский банк реконструкции и развития планирует предоставить долгосрочный старший кредит в размере €65 млн для строительства новой ветроэлектростанции в Украине. Общая стоимость реализации проекта Notus Wind оценивается в 231,4 млн. евро.

Средства получит специально созданная украинская компания, принадлежащая немецкому девелоперу Notus Energy. Ожидается, что совет директоров банка рассмотрит этот проект 29 апреля 2026 года.

Производственные мощности ВЭС

По расчетам специалистов ЕБРР, новая ветроэлектростанция ежегодно будет генерировать около 331,6 ГВтч возобновляемой энергии.

Работа объекта позволит существенно сократить выбросы углекислого газа — ожидаемый показатель уменьшения составляет более 213 300 тонн CO₂ в год.

Проект Notus Wind является частью более широкой стратегии девелопера в Украине, где общий портфель компании превышает 1,3 ГВт мощностей.

Состав инвесторов

Основным владельцем проекта выступает немецкая Notus Energy, уже реализовавшая 1,6 ГВт ветровых мощностей в 13 странах мира.

Миноритарными акционерами являются Horizon Capital через фонд Catalyst Fund, а также Green for Growth Fund. Данная инвестиция продолжает развитие соглашения, начатого в начале 2026 года в Одесской области.

Эта ВЭС станет первым из трех запланированных объектов компании, общая мощность которых должна составить около 300 МВт.

Ранее сообщалось, что входящая в группу Всемирного банка Международная финансовая корпорация IFC может предоставить €70 млн кредита на реализацию проекта строительства ветровой электростанции в Одесской области мощностью 120 МВт. Общая стоимость проекта оценивается в €231 млн.

Татьяна Бессараб