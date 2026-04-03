В Украине построят ветроэлектростанцию за 231 млн евро: детали проекта Notus Wind

Европейский банк реконструкции и развития планирует предоставить долгосрочный старший кредит в размере €65 млн для строительства новой ветроэлектростанции в Украине. Общая стоимость реализации проекта Notus Wind оценивается в 231,4 млн. евро.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Inventure.

Средства получит специально созданная украинская компания, принадлежащая немецкому девелоперу Notus Energy. Ожидается, что совет директоров банка рассмотрит этот проект 29 апреля 2026 года.

Производственные мощности ВЭС

По расчетам специалистов ЕБРР, новая ветроэлектростанция ежегодно будет генерировать около 331,6 ГВтч возобновляемой энергии.

Работа объекта позволит существенно сократить выбросы углекислого газа — ожидаемый показатель уменьшения составляет более 213 300 тонн CO₂ в год.

Проект Notus Wind является частью более широкой стратегии девелопера в Украине, где общий портфель компании превышает 1,3 ГВт мощностей.

Состав инвесторов

Основным владельцем проекта выступает немецкая Notus Energy, уже реализовавшая 1,6 ГВт ветровых мощностей в 13 странах мира.

Миноритарными акционерами являются Horizon Capital через фонд Catalyst Fund, а также Green for Growth Fund. Данная инвестиция продолжает развитие соглашения, начатого в начале 2026 года в Одесской области.

Эта ВЭС станет первым из трех запланированных объектов компании, общая мощность которых должна составить около 300 МВт.

Ранее сообщалось, что входящая в группу Всемирного банка Международная финансовая корпорация IFC может предоставить €70 млн кредита на реализацию проекта строительства ветровой электростанции в Одесской области мощностью 120 МВт. Общая стоимость проекта оценивается в €231 млн.