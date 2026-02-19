Запланована подія 2

В Украине за год построят ветровые электростанции на 600 МВт – глава УВЭА

Украина построит 600 МВт новых ветровых станций

В 2026 году планируется запуск 500–600 МВт ветровых электростанций, львиная доля которых начнет выдавать ток в сеть в ближайшие месяцы. В прошлом году страна ввела в эксплуатацию 512 МВт для накопления энергии.

Как пишет Delo.ua, ссылаясь на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) Андрей Конеченков.

Во время мероприятия ПРООН в Киеве он отметил, что по результатам опроса 37 компаний в 2025 году было запущено 324 МВт новых мощностей, что стало настоящим прорывом после скромных 20 МВт в 2024-м.

"Относительно СНЭ тоже интересный показатель. 512 МВт было введено в прошлом году. Это говорит о том, что ветро-, солнечная энергетика и СНЭ создают отдельную сбалансированную систему, которая может генерировать э/э и не бояться обстрелов. Это более устойчивая технология, позволяющая выжить в условиях войны", - отметила глава УВЭА.

По его словам, ассоциации возобновляемой энергетики сейчас работают с НЭК "Укрэнерго" над критическим вопросом присоединения к сетям.

В частности, обсуждается возможность предоставления бизнесу права самостоятельно готовить объекты сетевой инфраструктуры, что должно существенно ускорить запуск новых проектов.

"Регулятор НКРЭКУ уже на нашей стороне. И "Укрэнерго" тоже частично поддерживает предложение упростить систему восстановления линий электропередачи, реконструкции трансформаторных подстанций, чтобы давать частным компаниям это делать. Это нужно, чтобы не затягивался процесс тендеров, чтобы ускорить вопрос присоединения новых энергетических объектов", - пояснил он.

Напомним, в Украине парламент принял в целом законопроект, радикально изменяющий систему поддержки возобновляемой энергетики (ВИЭ). Развитие альтернативных источников энергии, в частности, солнца и ветра, является стратегическим приоритетом для национальной безопасности на фоне постоянных атак на энергосеть, отметили в Минэнерго.

