В Україні за рік побудують вітрові електростанції на 600 МВт – глава УВЕА

У 2026 році планується запуск 500–600 МВт вітрових електростанцій, левова частка яких почне видавати струм у мережу найближчими місяцями. Торік країна ввела в експлуатацію 512 МВт потужностей для накопичення енергії.

Як пише Delo.ua, посилаючись на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив голова правління Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) Андрій Конеченков.

Під час заходу ПРООН у Києві він зазначив, що за результатами опитування 37 компаній, у 2025 році було запущено 324 МВт нових потужностей, що стало справжнім проривом після скромних 20 МВт у 2024-му.

"Щодо СНЕ теж цікавий показник. 512 МВт було введено минулого року. Це говорить про те, що вітро-, сонячна енергетика й СНЕ створюють окрему збалансовану систему, яка може генерувати е/е й не боятися обстрілів. Це більш стійка технологія, яка дозволяє вижити в умовах війни", – зазначив глава УВЕА.

За його словами асоціації відновлюваної енергетики наразі працюють з НЕК "Укренерго" над критичним питанням приєднання до мереж.

Зокрема, обговорюється можливість надання бізнесу права самостійно готувати об’єкти мережевої інфраструктури, що має суттєво пришвидшити запуск нових проєктів.

"Регулятор НКРЕКП вже на нашому боці. І "Укренерго" теж частково підтримує пропозицію спростити систему відбудови ліній електропередачі, реконструкції трансформаторних підстанцій, щоб давати приватним компаніям це робити. Це потрібно, аби не затягувався процес тендерів, щоб пришвидшити питання приєднання нових енергетичних об’єктів", – пояснив Конеченков.

Нагадаємо, в Україні парламент ухвалив у цілому законопроєкт, який радикально змінює систему підтримки відновлюваної енергетики (ВДЕ). Розвиток альтернативних джерел енергії, зокрема сонця та вітру, є стратегічним пріоритетом для національної безпеки на тлі постійних атак на енергомережу, зазначили в Міненерго.