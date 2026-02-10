Розвиток "зеленої" енергетики: Рада ухвалила закон про ринкові премії та нові аукціони

Парламент ухвалив у цілому законопроєкт, який радикально змінює систему підтримки відновлюваної енергетики (ВДЕ) в Україні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

У відомстві наголосили, що триває розбудова прозорого та конкурентного законодавчого поля для "зеленої" генерації в Україні.

Розвиток альтернативних джерел енергії, зокрема сонця та вітру, є стратегічним пріоритетом для національної безпеки на тлі постійних атак на енергомережу.

Оновлення галузі та її подальше зростання безпосередньо залежать від здатності держави залучити приватний капітал через зрозумілі правила гри.

Що передбачає закон:

Запровадження підтримки переможців аукціонів з відновлюваної енергетики у формі “чистої” ринкової премії (FiP) замість контрактів на різницю (CfD). Такий підхід забезпечує прозорішу модель формування доходів і дає бізнесу більше можливостей для фінансового планування.

у формі “чистої” ринкової премії (FiP) замість контрактів на різницю (CfD). Такий підхід забезпечує прозорішу модель формування доходів і дає бізнесу більше можливостей для фінансового планування. Продовження дії "зелених" аукціонів до 31 грудня 2034 року замість раніше визначеної дати - 31 грудня 2029 року. Це створює довгострокову перспективу для інвесторів і дозволяє планувати нові проєктні цикли у сфері відновлюваної енергетики.

замість раніше визначеної дати - 31 грудня 2029 року. Це створює довгострокову перспективу для інвесторів і дозволяє планувати нові проєктні цикли у сфері відновлюваної енергетики. Зниження фінансового навантаження на учасників “зелених” аукціонів . Розмір банківської гарантії знижується з 15 до 10 євро за кожен кіловат потужності виграного на аукціоні, а у разі продовження строків будівництва – з 30 до 10 євро.

. Розмір банківської гарантії знижується з 15 до 10 євро за кожен кіловат потужності виграного на аукціоні, а у разі продовження строків будівництва – з 30 до 10 євро. Більшу гнучкість у формуванні квот. Мінімальну частку виробників за окремими технологіями- сонячною, вітровою, біоенергетикою та іншими – зменшено з 10 % до 5 %.

Також документ удосконалює механізм гарантій походження електроенергії відповідно до вимог ЄС, що має ключове значення для міжнародних покупців і експортних контрактів.

Крім того, є можливість інтеграції установок зберігання енергії (BESS) у механізм cable-pooling, що відкриває нові перспективи для розвитку ринку зберігання електроенергії в Україні.

Раніше Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження щодо проведення аукціонів із розподілу квот підтримки відновлюваної енергетики на 2025 рік та встановлення прогнозних квот на 2026–2029 роки.