Кабмін затвердив квоти підтримки відновлюваної енергетики на 2025 рік

Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження щодо проведення аукціонів із розподілу квот підтримки відновлюваної енергетики на 2025 рік та встановлення прогнозних квот на 2026–2029 роки.

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Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Документ передбачає розподіл річних квот підтримки на аукціонах у 2025 році за такими напрямами:

33 МВт – енергія сонячного випромінювання;

– енергія сонячного випромінювання; 250 МВт – енергія вітру;

– енергія вітру; 47 МВт – інші види альтернативних джерел енергії, включно з енергією мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій (за винятком енергії вітру, сонця, а також доменного та коксівного газів).

Цінові пропозиції аукціонів

Розпорядження затвердило графік проведення аукціонів у 2025 році та визначило максимальні цінові пропозиції:

8 євроцентів/кВт·год – для сонячних і вітрових електростанцій;

– для сонячних і вітрових електростанцій; 12 євроцентів/кВт·год – для інших видів альтернативних джерел енергії.

Уряд також визначив індикативні прогнозні показники річних квот підтримки відновлюваної енергетики на 2026–2029 роки. Ці показники допоможуть закласти основу для довгострокового планування в галузі відновлюваної енергетики.

Рішення Кабміну спрямоване на підтримку розвитку зеленої енергетики, яка є важливим елементом стратегії України з декарбонізації та переходу до екологічно чистих джерел енергії. Встановлення квот і максимальних цінових пропозицій забезпечить прозорість і ефективність проведення аукціонів.

Нагадаємо, 27 вересня ДП "Гарантований покупець" вперше оголосило онлайн-аукціон з розподілу квоти підтримки підприємств, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії в державній електронній торговій системі "Прозорро.Продажі".

Як повідомили в Мінекономіки, змагатися за лот на торгах можуть усі, крім осіб, пов’язаних з державою-агресором та інших категорій, визначених законодавством.

Для участі в аукціоні необхідно зареєструватися на акредитованому майданчику Прозорро.Продажі та подати пропозицію, що складається з величини потужності та ціни.