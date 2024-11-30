Кабмин утвердил квоты поддержки возобновляемой энергетики на 2025 год

Кабинет министров Украины принял распоряжение о проведении аукционов по распределению квот поддержки возобновляемой энергетики на 2025 год и установлению прогнозных квот на 2026-2029 годы.

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Об этом сообщает Министерство энергетики.

Документ предусматривает распределение годовых квот поддержки на аукционах в 2025 году по следующим направлениям:

33 МВт – энергия солнечного излучения;

– энергия солнечного излучения; 250 МВт – энергия ветра;

– энергия ветра; 47 МВт – другие виды альтернативных источников энергии, включая энергию микро-, мини- и малых гидроэлектростанций (за исключением энергии ветра, солнца, а также доменного и коксующегося газов).

Ценовые предложения аукционов

Распоряжение утвердило график проведения аукционов в 2025 году и определило максимальные ценовые предложения:

8 евроцентов/кВтч – для солнечных и ветровых электростанций;

– для солнечных и ветровых электростанций; 12 евроцентов/кВтч – для других видов альтернативных источников энергии.

Правительство также определило индикативные прогнозные показатели годовых квот поддержки возобновляемой энергетики на 2026-2029 годы. Эти показатели помогут заложить основу долгосрочного планирования в области возобновляемой энергетики.

Решение Кабмина направлено на поддержку развития зеленой энергетики, являющейся важным элементом стратегии Украины по декарбонизации и переходу к экологически чистым источникам энергии. Установление квот и наибольших ценовых предложений обеспечит прозрачность и эффективность проведения аукционов.

Напомним, 27 сентября ГП "Гарантированный покупатель" впервые объявило онлайн-аукцион по распределению квоты поддержки предприятий, производящих электрическую энергию из альтернативных источников энергии в государственной электронной торговой системе "Прозорро.Продажи".

Как сообщили в Минэкономики соревноваться за лот на торгах могут все, кроме лиц, связанных с государством-агрессором и других категорий, определенных законодательством.

Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться на аккредитованной площадке Прозорро.Продажи и подать предложение, состоящее из величины мощности и цены.