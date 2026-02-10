- Категория
Развитие "зеленой" энергетики: Рада приняла закон о рыночных премиях и новых аукционах
Парламент поддержал в целом законопроект, радикально изменяющий систему поддержки возобновляемой энергетики (ВИЭ) в Украине.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго .
В ведомстве подчеркнули, что продолжается развитие прозрачного и конкурентного законодательного поля для "зеленой" генерации в Украине.
Развитие альтернативных источников энергии, в частности солнца и ветра, является стратегическим приоритетом национальной безопасности на фоне постоянных атак на энергосеть.
Обновление отрасли и дальнейший рост непосредственно зависят от способности государства привлечь частный капитал через понятные правила игры.
Что предусматривает закон:
- Введение поддержки победителей аукционов по возобновляемой энергетике в форме чистой рыночной премии (FiP) вместо контрактов на разницу (CfD). Такой подход обеспечивает более прозрачную модель формирования доходов и дает бизнесу больше возможностей для финансового планирования.
- Продление действия "зеленых" аукционов до 31 декабря 2034 вместо ранее определенной даты - 31 декабря 2029 года. Это создает долгосрочную перспективу для инвесторов и позволяет планировать новые проектные циклы в сфере возобновляемой энергетики.
- Снижение финансовой нагрузки на участников "зеленых" аукционов. Размер банковской гарантии снижается с 15 до 10 евро на каждый киловатт мощности выигранного на аукционе, а в случае продления сроков строительства – с 30 до 10 евро.
- Большую гибкость в формировании квот. Минимальная доля производителей по отдельным технологиям - солнечной, ветровой, биоэнергетикой и другими - уменьшена с 10% до 5%.
Также документ усовершенствует механизм гарантий происхождения электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС, что имеет ключевое значение для международных покупателей и экспортных контрактов.
Кроме того, есть возможность интеграции установок хранения энергии (BESS) в механизм cable-pooling, открывающий новые перспективы развития рынка хранения электроэнергии в Украине.
Ранее Кабинет министров Украины принял распоряжение о проведении аукционов по распределению квот поддержки возобновляемой энергетики на 2025 год и установлению прогнозных квот на 2026-2029 годы.