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Расчеты за "зеленую" электроэнергию: выплаты возобновились, инвесторы возвращаются
Украина активизировала усилия по урегулированию расчетов в сфере возобновляемой энергетики. Координация между НКРЭКУ, Кабинетом министров и Верховной Радой уже приносит ощутимые результаты и восстанавливает интерес инвесторов к украинскому рынку.
Об этом сообщает Европейская бизнес-ассоциация.
По оценкам компаний, с начала 2025 года уровень расчетов на рынке ВИЭ приблизился к 100% — не достигаемый в предыдущие годы показатель. Способствовало этому, в частности, принятие Верховной Радой закона №9381, которым определен порядок использования избыточных доходов НЭК "Укрэнерго" за 2023-2024 годы.
Закон предусматривает четкое распределение этих средств:
- 45% — на погашение долгов на балансировочном рынке,
- 45% — на выплаты промышленным производителям ВИЭ через ГП "Гарантированный покупатель",
- 10% – на расчеты с поставщиками универсальных услуг, обслуживающих домашние солнечные станции.
Благодаря сотрудничеству НКРЭКУ и "Укрэнерго" уже произошло первое распределение средств от экономии 2023 года. В ближайшее время ожидается подобное решение по поводу средств 2024 года, что должно положительно повлиять на дальнейшее сокращение задолженности на рынке электроэнергии.
Важным условием стабильности в 2025 году стало утверждение обоснованного тарифа на передачу электроэнергии для "Укрэнерго", что позволяет осуществлять своевременные расчеты с ВИЭ-генерацией.
"ГарПока", задолженность перед производителями ВИЭ с сентября 2024 года сократилась более чем на треть — с 35,8 до 22,3 млрд грн. Общий уровень расчетов за электроэнергию ВИЭ в 2025 году составляет 93%, в то время как аналогичный показатель "Укрэнерго" вырос с 72,9% до 85,2%.
Долги за предыдущие годы распределяются следующим образом:
- 2022 год — 14 млрд грн (уровень расчетов 63%),
- 2023 год — 0,4 млрд грн (99%),
- 2024 год — 7,2 млрд грн (86%).
Бизнес положительно оценивает принятые решения и шаги по погашению долгов перед инвесторами во ВИЭ, однако отмечает: долг в размере 23 млрд грн все еще остается серьезным барьером. Его возврат позволил бы сразу реинвестировать средства в строительство новых ветровых электростанций и объектов накопления энергии.
Участники рынка отмечают, что продвижение государства в расчетах восстанавливает доверие и стимулирует строительство новых объектов уже в 2025 году. Но для стабильного роста отрасли необходимо соблюдать прозрачные финансовые правила игры, гарантировать правовую защиту и полностью решить историческую задолженность.
Добавим, Кабинет министров Украины принял распоряжение о проведении аукционов по распределению квот поддержки возобновляемой энергетики на 2025 год и установлению прогнозных квот на 2026-2029 годы.