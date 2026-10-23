"Темно, но тепло": Киев ввел 85 МВт генерации, но 3 тысячи домов остаются в зоне риска

Киев уже ввел в эксплуатацию около 85 МВт генерирующих мощностей и примерно на 80% реализовал концепцию подготовки к отопительному сезону, условно называемую "темно, но тепло". В то же время, около 3 тыс. жилых домов столицы до сих пор не имеют резервного теплообеспечения и остаются в зоне риска.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, которое передает "Интерфакс-Украина".

По словам эксперта, за межсезонье в столице ввели в эксплуатацию примерно 85 МВт генерирующей мощности.

Киев также обеспечил резервным питанием критическую инфраструктуру на уровне, необходимом для ее базового функционирования.

Это означает, что даже при серьезных проблемах с электроснабжением должны продолжить работу основные системы канализации, отопления и водоснабжения.

В то же время в части районов вода при неблагоприятном сценарии может не доходить непосредственно до квартир из-за недостаточного давления, хотя будет продолжать циркулировать в системе.

Около 3 тысяч домов остаются в зоне риска

По оценке Харченко, около 5 тыс. домов имеют резервные источники теплообеспечения.

При температуре воздуха от -5 до -10 градусов в таких домах при сложном сценарии температура в помещениях может составлять около +10-14 градусов.

Еще около 3 тыс. домов резервного теплообеспечения не имеют и остаются в зоне повышенного риска.

Харченко считает Киев одним из самых подготовленных к зиме украинских городов в условиях российских атак.

В то же время, он отметил, что если бы аналогичные темпы инвестиций и работ по повышению устойчивости инфраструктуры сохранялись в течение предыдущих лет, столица была бы значительно лучше защищена от последствий ударов.

На Западе Украины ситуация может быть более сложной

По оценке директора Центра исследований энергетики, ряд городов на западе страны готовился к возможным атакам хуже, поскольку долгое время считался относительно безопасным.

Поэтому даже города на юге и востоке, которые системно усиливали защиту критической инфраструктуры, при отдельных сценариях могут оказаться лучше подготовленными к перебоям с водой и теплом.

Ранее Харченко также прогнозировал, что до конца года Киев может получить около 200 МВт газовой когенерации, обеспечивающей потребности водоканала и системы теплоснабжения.

Напомним, ранее сообщалось, что Киеву не хватает распределенной генерации для обеспечения устойчивости столичного энергоузла. Правительство поручило ускорить ввод новых мощностей после серии российских ударов по энергетической инфраструктуре.