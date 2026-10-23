"Темно, але тепло": Київ ввів 85 МВт генерації, але 3 тисячі будинків залишаються в зоні ризику

Київ уже ввів в експлуатацію близько 85 МВт генеруючих потужностей та приблизно на 80% реалізував концепцію підготовки до опалювального сезону, яку умовно називають "темно, але тепло". Водночас близько 3 тис. житлових будинків столиці досі не мають резервного теплозабезпечення і залишаються в зоні ризику.

Про це інформує Dilo з посиланням на заяву директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, яку передає "Інтерфакс-Україна".

За словами експерта, протягом міжсезоння у столиці ввели в експлуатацію приблизно 85 МВт генеруючої потужності.

Київ також забезпечив резервним живленням критичну інфраструктуру на рівні, необхідному для її базового функціонування.

Це означає, що навіть за серйозних проблем з електропостачанням мають продовжити працювати основні системи каналізації, опалення та водопостачання.

Водночас у частині районів вода за несприятливого сценарію може не доходити безпосередньо до квартир через недостатній тиск, хоча продовжуватиме циркулювати в системі.

Близько 3 тисяч будинків залишаються в зоні ризику

За оцінкою Харченка, приблизно 5 тис. будинків мають резервні джерела теплозабезпечення.

За температури повітря від -5 до -10 градусів у таких будинках за складного сценарію температура в приміщеннях може становити близько +10–14 градусів.

Ще приблизно 3 тис. будинків резервного теплозабезпечення не мають і залишаються у зоні підвищеного ризику.

Харченко вважає Київ одним із найбільш підготовлених до зими українських міст в умовах російських атак.

Водночас він зазначив, що якби аналогічні темпи інвестицій та робіт з підвищення стійкості інфраструктури зберігалися протягом попередніх років, столиця була б значно краще захищена від наслідків ударів.

На Заході України ситуація може бути складнішою

За оцінкою директора Центру досліджень енергетики, низка міст на заході країни готувалася до можливих атак гірше, оскільки тривалий час вважалася відносно безпечною.

Через це навіть міста на півдні та сході, які системно посилювали захист критичної інфраструктури, за окремих сценаріїв можуть виявитися краще підготовленими до перебоїв із водою та теплом.

Раніше Харченко також прогнозував, що до кінця року Київ може отримати близько 200 МВт газової когенерації, яка має забезпечити потреби водоканалу та системи теплопостачання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Києву не вистачає розподіленої генерації для забезпечення стійкості столичного енерговузла. Уряд доручив прискорити введення нових потужностей після серії російських ударів по енергетичній інфраструктурі.