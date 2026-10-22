Києву не вистачає розподіленої генерації: уряд доручив терміново наростити потужності

Наявного обсягу розподіленої генерації у Києві та Київській області недостатньо для забезпечення стійкості столичного енерговузла. Уряд доручив прискорити запуск нових потужностей на тлі різкого посилення російських атак на енергетичну та нафтогазову інфраструктуру.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення міністра енергетики Дениса Шмигаля.

"Доручив прискорити виконання робіт у найкоротші терміни, оскільки наявного обсягу введеної генерації недостатньо для забезпечення енергетичної стійкості столичного енерговузла", — зазначив Шмигаль.

Окремо на засіданні розглянули стан київської енергетичної інфраструктури та столичних теплоелектроцентралей після російських ударів.

Спільно з "Укренерго" та операторами систем розподілу уряд опрацював додаткові заходи для підвищення стійкості енергосистеми та мінімізації наслідків атак.

Близько 60 ударів за кілька днів

За словами Шмигаля, інтенсивність російських атак на енергетичну інфраструктуру суттєво зросла.

Починаючи з 19 жовтня, РФ завдала близько 60 цілеспрямованих ударів, унаслідок яких були пошкоджені енергетичні та нафтогазові об'єкти, зокрема у Рівненській, Волинській, Хмельницькій та Вінницькій областях.

Аварійно-відновлювальні бригади працюють у посиленому режимі всюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

Уряд також доручив якнайшвидше розподілити між пошкодженими об'єктами необхідне обладнання з хабів Міністерства енергетики.

Під час засідання штабу також погодили додаткові заходи із фізичного захисту ключових енергетичних об'єктів та їх фінансування.

Координацію робіт розділили за трьома напрямами. Відновлення електроенергетичних систем очолив Шмигаль, тепло-, водопостачання та інженерно-транспортної інфраструктури — міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник, електронних комунікацій — міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук.

Для кожного напряму створять окремі робочі групи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська атакували всі три ТЕЦ Києва. Через пошкодження енергетичної інфраструктури в окремих районах столиці виникли проблеми з енергопостачанням та початком опалювального сезону.