В Україні уражені 28 підстанцій та об’єктів енергетики після атак РФ - Зеленський

Унаслідок чергової хвилі російських атак були уражені 28 підстанцій та інших важливих об’єктів енергетики. В Україні тривають відновлювальні роботи, водночас влада координує підготовку до опалювального сезону.

Як пише Dilo, про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради.

Опалювальний сезон, ППО та енергетика

Під час наради прем’єр-міністр доповів про підготовку інфраструктури до опалювального сезону. Уряд, енергетичні компанії, обласна та місцева влада визначили ключові напрями роботи.

Міністр оборони, міністр закордонних справ і команда Офісу президента отримали термінові завдання щодо переговорів із партнерами, які можуть оперативно посилити українську ППО.

За словами президента, частина політичних домовленостей досі не реалізована на робочому рівні. Також затримується постачання окремих критично важливих видів допомоги на рівні Міністерства війни США. За підсумками контактів із партнерами запланували додаткову нараду.

Окремо президент разом із міністром оборони, Головнокомандувачем ЗСУ та командувачем Повітряних сил обговорив розширення виробництва турелей, які продемонстрували ефективність у протидії російським ударним безпілотникам.

Україна збільшує замовлення на таке обладнання. Для прискорення його виробництва мають оптимізувати організаційні, фінансові та виробничі процеси.

Також українська сторона опрацьовує питання підтримки військової логістики за участю країн Балтії. Міністерство закордонних справ має доповісти про результати відповідних контактів.

Головнокомандувач ЗСУ окремо доповів про роботу сервісів Starlink і Starshield на фронті. За інформацією, отриманою від військових підрозділів, на окремих ділянках обладнання перестає функціонувати за швидкості руху 130–161 км/год.

Як зазначив президент, це ускладнює фронтову логістику та обмежує застосування різних типів безпілотників, зокрема дронів середньої дальності ураження та перехоплювачів реактивних "шахедів".

Україна планує повторно обговорити цю проблему з міжнародними партнерами на різних рівнях. За словами президента, оперативне вирішення питання важливе для ефективності військових операцій і захисту життя.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що із 16 липня 2026 року Росія здійснила 2147 атак на енергетичні об’єкти України. Удари фіксували щодня, а їхня кількість у рази перевищує показники минулого року.