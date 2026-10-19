Понад 2 тис. атак за три місяці: як Росія б’є по енергетиці України

Із 16 липня 2026 року Росія здійснила 2147 атак на енергетичні об’єкти України. Удари фіксували щодня, а їхня кількість у рази перевищує показники минулого року.

Як пише Dilo, про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький в інтерв’ю BBC News Україна.

Удари РФ по енергетиці України

За словами глави уряду, попри постійні обстріли, підготовка до зими та реалізація планів стійкості, ініційованих президентом і затверджених Радою національної безпеки і оборони, допомагають підтримувати роботу критичної інфраструктури.

"Якби така кількість ударів була по незахищеній інфраструктурі, то без світла і води ми були б набагато раніше", - зазначив Корецький.

Він наголосив, що енергетики, комунальні служби та рятувальники ДСНС оперативно усувають наслідки атак і водночас посилюють захист об’єктів, іноді працюючи безпосередньо під час обстрілів. За словами прем’єра, за відсутністю регулярних публічних повідомлень про цю роботу стоять значні зусилля фахівців.

Які об’єкти зазнають найбільших руйнувань

Найбільших пошкоджень, за словами Корецького, зазнає система передачі електроенергії. Окремі об’єкти, зокрема трансформатори, можна захистити, однак повністю убезпечити тисячі кілометрів ліній електропередачі та великі розподільчі пристрої неможливо.

Водночас Україна сформувала значний резерв обладнання для відновлення пошкодженої інфраструктури. Ремонтні бригади відновлюють об’єкти в максимально стислі терміни, хоча після ремонту вони нерідко знову стають цілями російських ударів.

Корецький також повідомив, що ближче до зими інтенсивність атак суттєво зросла. У відповідь уряд планує продовжувати захист енергооб’єктів, розвивати розподілену резервну генерацію та поповнювати запаси обладнання за підтримки міжнародних партнерів. Це дасть змогу за потреби замінювати цілі установки, трансформатори або їхні окремі компоненти.

На думку прем’єра, здатність енергосистеми працювати попри численні удари свідчить про те, що значну частину інфраструктури вдалося захистити. Водночас він подякував енергетикам за швидке й якісне відновлення пошкоджених об’єктів.

Відключення світла в Україні

Через пошкодження внаслідок російських обстрілів українській енергосистемі не вистачає можливості передавати електроенергію через мережі. Саме тому виникає потреба у запровадженні графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Серед вимушених причини обмежень електроенергії споживачам:

обстріли енергооб’єктів з боку Росії:

аварії в мережах:

планові ремонти в мережах:

стихійні явища (гроза, шторм, повінь тощо).

Попри те, що у частині регіонів України знову вимикають світло, експерти наголошують, що поки не можна сказати, що це вже повернення стабільних графіків погодинних відключень електроенергії, а проблему мають усунути в короткі терміни.