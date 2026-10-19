Более 2 тыс. атак за три месяца: как Россия бьет по энергетике Украины

С 16 июля 2026 года Россия совершила 2147 атак на энергетические объекты Украины. Удары фиксировали каждый день, а их количество в разы превышает показатели прошлого года.

Как пишет Dilo, об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в интервью BBC News Украина.

Удары РФ по энергетике Украины

По словам главы правительства, несмотря на постоянные обстрелы, подготовку к зиме и реализацию планов устойчивости, инициированных президентом и утвержденных Советом национальной безопасности и обороны, помогают поддерживать работу критической инфраструктуры.

"Если бы такое количество ударов было по незащищенной инфраструктуре, то без света и воды мы были бы гораздо раньше", - отметил Корецкий.

Он подчеркнул, что энергетики, коммунальные службы и спасатели ГСЧС оперативно устраняют последствия атак и одновременно усиливают защиту объектов, иногда работая непосредственно во время обстрелов. По словам премьера, за неимением регулярных публичных сообщений об этой работе стоят значительные усилия специалистов.

Какие объекты испытывают наибольшие разрушения

Наибольшие повреждения, по словам Корецкого, испытывает система передачи электроэнергии. Отдельные объекты, в том числе трансформаторы, можно защитить, однако полностью обезопасить тысячи километров линий электропередачи и большие распределительные устройства невозможно.

В то же время, Украина сформировала значительный резерв оборудования для восстановления поврежденной инфраструктуры. Ремонтные бригады восстанавливают объекты в максимально сжатые сроки, хотя после ремонта они нередко снова становятся целями российских ударов.

Корецкий также сообщил, что ближе к зиме интенсивность атак существенно выросла. В ответ правительство планирует продолжать защиту энергообъектов, развивать распределенную резервную генерацию и восполнять запасы оборудования при поддержке международных партнеров. Это позволит при необходимости заменить целые установки, трансформаторы или их отдельные компоненты.

По мнению премьера, способность энергосистемы работать, несмотря на многочисленные удары, свидетельствует о том, что значительную часть инфраструктуры удалось защитить. В то же время он поблагодарил энергетики за быстрое и качественное восстановление поврежденных объектов.

Отключение света в Украине

Из-за повреждений в результате российских обстрелов украинской энергосистеме не хватает возможности передавать электроэнергию через сети. Именно поэтому возникает необходимость введения графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Среди вынужденных причин ограничений электроэнергии потребителям:

обстрелы энергообъектов со стороны России:

аварии в сетях:

плановые ремонты в сетях:

стихийные явления (гроза, шторм, наводнение и т.п.).

Несмотря на то, что в части регионов Украины снова выключают свет, эксперты отмечают, что пока нельзя сказать, что это уже возврат стабильных графиков почасовых отключений электроэнергии, а проблему должны устранить в короткие сроки.