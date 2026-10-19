В Украине поражены 28 подстанций и объектов энергетики после атак РФ - Зеленский

В результате очередной волны российских атак были поражены 28 подстанций и других важных объектов энергетики. В Украине продолжаются восстановительные работы, в то же время власти координируют подготовку к отопительному сезону.

Как пишет Dilo, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания.

Отопительный сезон, ПВО и энергетика

В ходе совещания премьер-министр доложил о подготовке инфраструктуры к отопительному сезону. Правительство, энергетические компании, областные и местные власти определили ключевые направления работы.

Министр обороны, министр иностранных дел и команда Офиса президента получили срочные задачи переговоров с партнерами, которые могут оперативно усилить украинскую ПВО.

По словам президента, часть политических договоренностей до сих пор не реализована на рабочем уровне. Также задерживается снабжение отдельных критически важных видов помощи на уровне Министерства войны США. По итогам контактов с партнерами запланировано дополнительное совещание.

Отдельно президент вместе с министром обороны, Главнокомандующим ВСУ и командующим Воздушными силами обсудил расширение производства турелей, которые продемонстрировали эффективность в противодействии российским ударным беспилотникам.

Украина увеличивает заказы на такое оборудование. Для ускорения его производства должны быть оптимизированы организационные, финансовые и производственные процессы.

Также украинская сторона разрабатывает вопросы поддержки военной логистики с участием стран Балтии. Министерство иностранных дел должно доложить результаты соответствующих контактов.

Главнокомандующий ВСУ отдельно доложил о работе сервисов Starlink и Starshield на фронте. По информации, полученной от военных подразделений, на отдельных участках оборудование перестает функционировать по скорости движения 130-161 км/ч.

Как отметил президент, это усложняет фронтовую логистику и ограничивает применение различных типов беспилотников, в частности дронов средней дальности поражения и перехватчиков реактивных "шахедов".

Украина планирует повторно обсудить эту проблему с международными партнерами на разных уровнях. По словам президента, оперативное решение вопроса важно для эффективности военных операций и защиты жизни.

Напомним, премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что с 16 июля 2026 года Россия совершила 2147 атак на энергетические объекты Украины. Удары фиксировали каждый день, а их количество в разы превышает показатели в прошлом году.