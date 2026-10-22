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Киеву не хватает распределенной генерации: правительство поручило срочно нарастить мощности
Объема распределенной генерации в Киеве и Киевской области недостаточно для обеспечения устойчивости столичного энергоузла. Правительство поручило ускорить запуск новых мощностей на фоне резкого усиления российских атак на энергетическую и нефтегазовую инфраструктуру.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение министра энергетики Дениса Шмыгаля.
"Поручил ускорить выполнение работ в кратчайшие сроки, поскольку имеющегося объема введенной генерации недостаточно для обеспечения энергетической устойчивости столичного энергоузла", - отметил Шмигаль.
Отдельно на заседании было рассмотрено состояние киевской энергетической инфраструктуры и столичных теплоэлектроцентралей после российских ударов.
Совместно с "Укрэнерго" и операторами систем распределения правительство проработало дополнительные меры по повышению устойчивости энергосистемы и минимизации последствий атак.
Около 60 ударов в несколько дней
По словам Шмыгаля, интенсивность российских атак на энергетическую инфраструктуру существенно выросла.
Начиная с 19 октября РФ нанесла около 60 целенаправленных ударов, в результате которых были повреждены энергетические и нефтегазовые объекты, в частности в Ровенской, Волынской, Хмельницкой и Винницкой областях.
Аварийно-восстановительные бригады работают в усиленном режиме повсюду, где это позволяет ситуация с безопасностью.
Правительство также поручило как можно быстрее распределить между поврежденными объектами необходимое оборудование по хабам Министерства энергетики.
В ходе заседания штаба также согласовали дополнительные меры по физической защите ключевых энергетических объектов и их финансированию.
Координацию работ разделили по трем направлениям. Восстановление электроэнергетических систем возглавил Шмигаль, тепло-, водоснабжение и инженерно-транспортная инфраструктура — министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник, электронные коммуникации — министерша цифровой трансформации Оксана Ферчук.
Для каждого направления будут созданы отдельные рабочие группы.
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска атаковали все три ТЭЦ Киева. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в отдельных районах столицы возникли проблемы с энергоснабжением и началом отопительного сезона.