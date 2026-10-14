В Киеве атакованы все три городских ТЭЦ – Корецкий

14 октября ночью и утром Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетической инфраструктуре. Целью российской баллистики являлись объекты энергосистемы в Киеве, Харькове и области. В столице атакованы все три городских теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).

Как пишет Dilo, об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

По его словам, также российские войска нанесли удар по критически важным объектам в Киевской области, обеспечивающим питание столицы и центральных регионов.

Корецкий отметил, что энергетики и спасатели с самого утра работают на местах ночной атаки. Продолжается тушение пожаров и разбор завалов. Специалисты уже начали первоочередные восстановительные работы на атакуемых объектах.

Глава правительства добавил, что в пяти областях были атакованы железнодорожные объекты. Благодаря заблаговременной эвакуации никто не пострадал. В настоящее время продолжаются восстановительные работы.

Заметим, в столице есть 3 основных теплоэлектроцентрали (ТЭЦ): Киевская ТЭЦ-5, Киевская ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ (ТЭЦ-4).

Напомним, что баллистические обстрелы начались еще вечером минувшего дня. Тогда уже второй раз взрывы прогремели еще до объявления воздушной тревоги - советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что предупреждения от партнеров об ударе не было, передает «Украинская правда».

Президент Владимир Зеленский говорил, что основной мишенью этой атаки столичная ТЭЦ-4 – один из основных энергообъектов Киева. Ракеты обнаружили уже на подлете в город.

С утра 14 октября в Киеве начались перебои со светом после ночного баллистического удара. Обесточение зафиксировано в Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском и части Голосеевского районов.

В результате атаки РФ в столице погибли три человека.

По данным Министерства энергетики, 14 октября часть потребителей в Киеве и Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях временно остается без электроснабжения.