Россия атаковала железную дорогу в пяти областях Украины: какие последствия

В ночь на 14 октября российские войска нанесли массированные удары по железнодорожной инфраструктуре в Харьковской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областях.

Как пишет Dilo, об этом информирует председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

Массированная атака на железную дорогу

Российские войска продолжают массированно атаковать железнодорожную инфраструктуру Украины. Под ударами оказываются локомотивные и вагонные депо, ремонтные предприятия, вокзалы, станции и подвижной состав.

Этой ночью атаки охватили сразу пять областей – Харьковскую, Киевскую, Винницкую, Хмельницкую и Тернопольскую. Враг наносил удары по энергетическим объектам, а также создавал препятствия для железнодорожного сообщения.

Железнодорожники оперативно возобновляли энергоснабжение, а из-за блокирования ключевых направлений негабаритными объектами организовывали альтернативные маршруты и обеспечивали проезд поездов.

Благодаря заблаговременному информированию и четкой эвакуации удалось избежать человеческих потерь и травмированных. В то же время материальный ущерб значительный. Работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры приступили уже утром.

Из-за баллистической угрозы временно останавливали движение в столичном железнодорожном узле. Поезда, задержанные по соображениям безопасности, постепенно отправляются за маршрутами.

Несмотря на последствия массированной атаки, железнодорожное сообщение продолжает работать, а специалисты прилагают усилия для восстановления поврежденных объектов.

РФ усилила атаки на железнодорожную инфраструктуру

С июля Россия начала волну массированных ударов по железнодорожной инфраструктуре Украины. Основными целями стали ключевые узловые станции, от которых зависит организация движения поездов в разных регионах страны.

Российские беспилотники атаковали, в частности, станции Лозовая, Синельниково и Казатин. Удары направлены на железнодорожные узлы по всей стране, что свидетельствует о попытках нарушить работу транспортной системы.

Во время таких атак повреждения могут испытывать сразу несколько важных объектов железнодорожной инфраструктуры: энергетические подстанции, локомотивные депо и пассажирские вокзалы. Комплексный характер ударов создает угрозу полноценному функционированию узловых станций и железнодорожного сообщения в целом.