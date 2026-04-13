Железная дорога под атакой: в Днепропетровской области эвакуировали поезд

На Днепропетровщине благодаря работе мониторингового центра воздушных угроз и оперативным действиям работников "Укрзализныця" удалось предотвратить возможные жертвы среди пассажиров и железнодорожников.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Укрзализныци".

Атака на железную дорогу

Как сообщается, мониторинговый центр своевременно зафиксировал воздушную угрозу и оперативно передал информацию находившимся в зоне потенциальной опасности экипажам пригородного и грузового поездов.

Пассажирский поезд был остановлен на ближайшей станции, после чего организована эвакуация всех пассажиров. Локомотивная бригада грузового поезда также успела покинуть кабину локомотива. После этого вблизи грузового поезда был нанесен удар.

Благодаря оперативным действиям железнодорожников никто из пассажиров и работников железной дороги не пострадал.

После завершения воздушной тревоги пассажиров вернули в поезд, и он продолжил движение по маршруту.

Как планировать путешествия

Из-за обострения ситуации безопасности и постоянных обстрелов "Укрзалізниця" внедряет обновленные правила для пассажирских перевозок. Не стоит планировать пересадки "вплотную", особенно международные. Необходимо иметь 2–3 часа запаса между рейсами.

"В большинстве случаев этого достаточно. Но масштабные атаки на инфраструктуру могут вызвать и большие задержки. Поезда связаны между собой: если остановка безопасности произошла, например, возле Днепра, это может повлиять и на отправление поезда из Киева в Хелм", - уточнил председатель правления УЗ.